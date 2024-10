Laura Cosoi a mers cu mezina pe platourile de filmare. Prezentatoarea s-a simțit foarte rău înainte: „Nu mă puteam ridica din pat”

Laura Cosoi a mărturisit că s-a confruntat cu stări de rău. Prezentatoarea de la emisiunea „Vacanță de vedetă” a povestit că a fost nevoită să-și ia bebelușul pe platourile de filmare, pentru că nu a apucat să-i lase provizii de lapte.

Laura Cosoi a vorbit despre stările de rău de care a avut parte. Chiar dacă a crezut că nu poate ajunge la filmări din cauza durerilor de stomac, în cele din urmă actrița s-a mobilizat și a ajuns pe platoruile de la Antena Stars, alături de bebelușul ei care a stat foarte cuminte.

Laura Cosoi a precizat că nu a putut lua nici medicamente pentru că alăptează, așa că starea de rău a persistat.

Laura Cosoi, probleme de sănătate

„Azi a fost o zi așa mai ciudățică după o noapte în care nu am dormit. M-a durut stomacul atât de tare că nu mă puteam ridica din pat. Dar acum sunt ceva mai bine și am ajuns acasă după filmarea pentru @vacantadevedetaantenastars pe care nu credeam că am să reușesc să o fac. Nu m-am organizat bine că să îi mai las Aidei provizii acasă așa încât m-a însoțit la filmare. A stat cumințică în cărucior și m-a așteptat. Mâine am o nouă zi plină ochi și tot ce îmi doresc în acest moment este să îmi treacă durerea de stomac că să pot să mă odihnesc mai bine. Și când mă gândesc cât de superficiali suntem de fapt și apreciem ceva doar când nu mai avem. Luăm starea de bine că și cum ni se cuvine…daaaar mâine va fi o zi mai bună!”, a scris Lura Cosoi pe Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Laura Cosoi și-a botezat fetița. Cadrul de poveste pe care l-a ales pentru botezul Aidei. Ce vedete au fost invitate

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Povestea asta este din ciclul: se mai întâmplă. Se poate și așa”, a mai spus actrița în mediul online.

Laura Cosoi a născut pe 28 iulie 2024. Actrița a devenit mamă pentru a patra oară, aducând pe lume o fetiță perfect sănătoasă.

„În noaptea de 28 iulie s-a nascut Aida, natural, cu 4100 g si 54 cm.



Am stiut ca va face parte din viata noastra inca de acum doi ani, cand mi-a aparut in vis si mi-a spus ca o sa vina, ca este fetita noastra si ca se numeste Aida.

Asadar, este un copil predestinat, iar numele inseamna “dar”, “reintalnire”, “a ajuta”, “fericire”. Stiu ca a venit cu un scop, asa cum vin copiii pe lume, sa ne invete lucruri … Aida este “copilul dar” si inca de cand era in burtica a avut menirea sa bucure si sa vindece!



Multumim, Aida, ca ne-ai ales pe noi si simt ca surioarele te-au chemat! Probabil stiu ele ceva!

Cand ne cuprindem copiii cu privirile stim ca Dumnezeu este cu noi si nu contenim sa ii multumim !

Te iubim, Aida!

Va iubim Rita, Vera, Lara! Sunteti darul, pacea, lumina si muzica vietii noastre! 🤍🤍🤍🤍

Mami, te simt ”, a spus Laura Cosoi după ce a devenit mamă pentru a patra oară.