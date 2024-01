Leonard Doroftei a spus câți bani câștigă în Canada. Unicul motiv pentru care fostul boxer s-ar întoarce în România

Leonard Doroftei duce o viață liniștită în Canada, unde a reușit să își deschidă propria sală de box. Iată câți bani câștigă peste Ocean!

Leonard Doroftei a decis să plece în Canada, alături de familie, în luna octombrie a anului 2019, potrivit digisport.ro. Peste Ocean, Leonard Doroftei este antrenor de box și și-a deschis propria sală, ceea ce îi aduce câștiguri importante.

Citește și: Cătălin Bordea, la un pas să fie bătut de Leonard Doroftei. Ce a dezvăluit comediantul abia acum!

Câți bani face Leonard Doroftei în Canada

Leonard Doroftei a dezvăluit că lucrează de luni până vineri, fără pauză și câștigă în jur de 5.000-6.000 de dolari canadieni. El și-a amintit și de momentul în care a fost numit „cerșetor” în România și a plecat în Canada.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni (3.400 - 4.000 de euro) pe lună.”, a spus Leonard Doroftei.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu îmi mai găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega. Devenisem băiatul rău, dar eu n-am făcut rău nimănui. A trebuit să fac o schimbare, dar decizia a fost rea, le-am schimbat iar viața copiilor, i-am dus în altă lume. Doar că ei mă iubesc, suntem o familie și au înțeles. O perioadă, probabil. Va trebui să iau o decizie cât de curând.”, a declarat Leonard Doroftei, potrivit gsp.ro, citat de sursa menționată mai sus.

Singurul motiv pentru care Leonard Doroftei s-ar întoarce în România

Leonard Doroftei a dezvăluit că unicul motiv care l-ar face să se întoarcă în România sunt copiii. Mai exact, fiica lui, Vanessa, nu se regăsește în Canada și vrea să urmeze facultatea de medicină în țara natală.

„Fetița e în ultimul an la colegiu și vrea la medicină. Ea nu s-a regăsit aici, stă de patru ani în casă. Stă numai în cameră. Singura ei vacanță e când merge în România. Vrea să dea la Medicină, acasă. Fiul meu, Alex, e cu IT-ul. Cât a fost în România s-a întreținut singur, a făcut facultatea, e inginer. Când a venit aici, și-a găsit de lucru încă din prima săptămână, a început să facă bani de acasă. Adrian e manager, e bine și el. În țară s-a scris că e milionar, dar nu e chiar așa. Sunt băieți așezați. Au apartamentul lor, au investițiile lor.”, a transmis Leonard Doroftei, potrivit surselor citate mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Leonard Doroftei a publicat o fotografie rară cu fiica sa. Cum arată și cu ce se ocupă Vanessa: „Seamănă cu maică-sa”