Lidia Buble, de nerecunoscut! Artista a apărut cu un look nemaivăzut până acum. „Ce ți-ai făcut la părul ăla?!”

citește și: Lidia Buble, poză de peste 17.000 de like-uri pe Instagram. Cine apare în imagine: „Omulețul meu preferat”

Extrem de iubită pentru sinceritatea și modestia de care dă dovadă, Lidia Buble este una dintre cele mai în vogă artiste ale momentului. De curând, aceasta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care apare cu un look ieșit din comun: cu păr drept, de culoare blond extrem de deschis și un machiaj îndrăzneț. Imaginea a făcut senzație și a adunat instant mai bine de șaisprezece mii de aprecieri.

Prin intermediul acestor imagini pe care Lidia Buble nu se sfiește să le arate fanilor ce artist complex este, cine este ea cu adevărat dincolo de scenă, dar și detalii mai puțin cunoscute din viața sa.

La un moment dat, în timp ce se răsfăța într-o cadă plină cu spumă, artista a povestit că face acum, la maturitate, ceea ce nu putea face atunci când era mică, nici ea, și nici frații săi.

citește și: Lidia Buble, cadou neașteptat de la un fan secret! Artista a arătat imediat imaginile: „Anonimule, lasă și tu un bilețel”

„Doamne ferește, astăzi cred că am bătut recordul. Nu vreți să știți cât am stat în cadă. Niciodată nu cred că am stat atât, am stat trei ore și jumătate în cadă! Nu vreți să știți cum am pielea! De fapt, eu cred că acum profit cumva de toată perioada asta, fiindcă eram unsprezece copii, atunci când eram mică. Nu aveai timp să faci baie în cadă, nu aveai timp să lenevești atâta, făceam câte doi-trei odată. Trebuia să lași apa pentru următorii, pentru că nu ne permiteam să ne lăfăim chiar așa, fiecare cu cada lui. Așa că, de fapt, cred că profit de timpul acesta și stau în cadă cât pentru toți anii în care mi-am dorit să stau. Eu în cadă îmi fac planurile de viitor, în cadă am foarte multă inspirație. Nu știu de ce acolo uit de toate și reușesc să-mi fac planuri”, a dezvăluit Lidia Buble, prin intermediul unui video postat pe pagina sa oficială de Instagram.