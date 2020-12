Lidia Buble, cadou neașteptat de la un fan secret! Artista a arătat imediat imaginile: „Anonimule, lasă și tu un bilețel”

Nu mai este o surpriză faptul că Lidia Buble este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste din România, aceasta având mai bine de 1,3 milioane de urmăritori doar pe pagina sa oficială de Instagram.

Cântăreața se poate lăuda cu o carieră de succes și este recunoscută pentru relația specială pe care o are cu fanii.

Lidia Buble a arătat pe Instagram ce cadou a primit de la un fan secret

Chiar dacă are numeroase proiecte și este extrem de ocupată, Lidia Buble găsește mereu timp să fie extrem de activă pe paginile de socializare. Aceasta își ține fanii la curent cu detalii din viața sa și „bublișorii” nu ratează vreo ocazie ca s-o complimenteze sau s-o laude pe frumoasa artistă.