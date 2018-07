Lidia Buble, luată la întrebări de tatăl ei despre nunta cu Răzvan Simion: ”M-a pus să-i arăt mâinile"

Lidia Buble a fost băgată în şedinţă de tatăl ei. După vacanţa din Maldive cu Răzvan Simion şi mai alea după ce prezentatorul a dat de înţeles că s-au căsătorit, artista a fost chemată de urgenţă acasă, unde a avut de dat explicaţii serioase.

"Doar ne-am jucat de-a mirele şi mireasa. Este portul lor acolo, în Maldive. Eşafa albă am primit-o toţi când am ajuns. M-aţi prins la cotitură şi acum trebuie să dau din casa. (...) Să ştii că după ce m-am întors din vacanță am fost acasă la Deva, m-am dus să îmi văd familia pentru că îmi era foarte dor de ei. Primul lucru pe care l-a făcut tati a fost să mă bage într-o cameră și mi-a zis să îi arăt mâinile că a primit un telefon. Mi-a zis că lumea l-a sunat şi l-a felicitat că fata lui s-a căsătorit și el s-a blocat. (...) Încă nu avem nimic pregătit sau plănuit legat de nuntă. Nu vreau să grăbesc lucrurile. Nu vreau să fie nimic forţat.", a spus Lidia Buble la "Xtra Night Show".