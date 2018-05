Lidia Buble, mărturisiri despre nuntă! Artista știe ce rochie de mireasă va îmbrăca: ”Va fi una nonconformistă!”

Lidia Buble se poate considera o femeie împlinită. Se bucură de un succes răsunător și trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Răzvan Simion.

În cadrul unui interviu la Adevărul Live, Lidia Buble a vorbit despre nuntă, ea a mărturisind că are de gând să țină cont de tradiții și nu va avea o petrecere restrânsă.

De asemenea, ea a dezvălui că știe foarte bine ce rochie de mireasă își dorește.

„Rochia, bineînţeles, una nonconformistă, iar ziua una perfectă, cum îşi imaginează orice femeie, alături de familie, prieteni. Cu siguranţă va fi o nuntă foarte mare. Nu cred că în cazul meu se va putea face o nuntă restrânsă pentru că eu am un neam foarte mare, am deja 30 de nepoţi, 11 fraţi, plus câteva sute de verişori, deci nici dacă aş vrea, nu aş avea cum. În neamul nostru, o nuntă restrânsă înseamnă vreo 300 de persoane. (Râde) Deci, o nuntă în toată regula ajunge la vreo 500-600 de persoane. Chiar în vara aceasta se căsătoreşte ultimul meu frate şi are vreo 500 de invitaţi. Pentru prima dată, după 3-4 ani, reuşim să ne întâlnim cu toţii şi de abia aştept.”, a declarat Lidia Buble pentru adevărul.ro.