Lidia Buble și-a schimbat look-ul, iar fanii au fost uimți să o vadă într-o asemenea ipostază. Cum arată acum cântăreața

Lidia Buble a surprins pe toată lumea cu o apariție neașteptaptă, pe Instagram. Artista ar avea acum breton, lucru care a fost o adevărată veste pentru fanii ei. Tot fanii au ținut să-i transmită faptul că îi stă foarte bine.

Lidia Buble, schimbarea de look cu care a surprins pe rețelele de socializare. Cât de bine arată

Cântăreața știe cum să-și ia prins surprindere fanii care-i urmăresc zi de zi activitatea de pe rețelele de socializare. De curând, ea a recurs la o schimbare de look și a împărtășit cu aceștia o imagine în care se vede că a renunțat la coafura cu care îi obișnuise deja pe toți.

Artista în vârstă de 29 ani știe mereu cum să își pună în valoare formele voluptoase. Talentata artistă nu e apreciată doar pentru vocea ei, ci și pentru atitudinea de divă și fotografiile în ipostaze provocatoare. Lidia a apelat de curând la o schimbare de look care o face să pară geamăna surorii sale, Estera.

Cântăreața Lidia Buble arată de vis, iar ultimele ei apariții în mediul online au demonstrat acest lucru. Este senzuală, frumoasă și arată perfect în această ținutele pe care le alege, punând pe jar imaginația fanilor săi.

Iată cum arată acum Lidia Buble și cât de bine îi stă:

Ce job avea Lidia Buble înainte să se dedice carierei muzicale

În 2014, Lidia a fost prezentă în platoul Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1. Îmbrăcată într-o pereche de blugi rupți și un tricou care-i lăsa la vedere abdomenul, Lidia a venit să-și promoveze piesa.

Tânăra avea părul blond și lung, căci purta extensii, iar machiajul era unul subtil, potrivit pentru vârsta ei. Frumoasa Lidia a optat atunci pentu sandale cu toc și câteva accesorii.

Câteva ore mai târziu, ea a mers și la Antena Stars, unde a oferit mai multe detalii despre numele de scenă și piesă.

”Buble este numele de familie. Vin tocmai din Deva. Din corul bisericii am început să cânt, de micuță. Am făcut Școala de gimnastică și am venit să continui studiile în București. Acum lucrez la un salon auto, sunt manager de vânzări. Vânzările merg foarte bine în această perioadă (n.r. mai 2014).”, a spus Lidia Buble la Antena Stars.

Frumoasa artistă nu ezită să afișeze în cele mai sexy ținute. Cu un posterior de invidiat, picioare lungi și o talie de viespe, Lidia se mândrește cu fizicul ei și e mereu încrezătoare și îndrăzneață atunci când își alege ținutele.

