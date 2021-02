Liviu Guță are o iubită extrem de frumoasă. Cum arată tânăra care i-a furat inima artistului

Reacțiile oamenilor care îl apreciază nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că le stă foarte bine împreună și că se vede iubirea prin ochii lor.

"Anul trecut pe 15 ianuarie am cunoscut-o pe femeia vieții mele. A fost și este și în momentul de față un vis frumos pe care îl trăiesc alături de ea. Următoarea lună, pe 1 februarie ne-am cununat și de atunci ne iubim necondiționat, iubirea noastră nu piere, ci din contra, crește atât de mult încât îmi vine să urlu de fericire! Astăzi împlinim un an de când am făcut pasul cel mare! Te iubesc Roxana mea și te voi iubi mereu pentru ca meriți!!! Roxana Maria Mititelu", a fost mesajul mesajul pe care l-a publicat artistul, alături de o imagine din ziua în care a luat-o de soție pe Roxana.

Liviu Guță a divorțat după o căsnicie de 13 ani

Liviu Guță și fosta soție, Iuliana, au hotărât să semnze actele de divorț pe la sfârșitul anului 2019, chiar dacă au împreună doi copii minunați. Cei doi au ales să păstreze o relație de prietenie pentru a avea grijă de cele două ființe importante din viața lor.

Citește și: Nina Agdal, imagine incendiară într-un bikini minuscul. Cum arată acum fosta iubită a lui Leonardo DiCaprio

„Da, este adevărat. Am divorțat, la notar, de comun acord, fără resentimente. Chiar s-a terminat totul. Copiii răman la ea, dar ne înțelegem, am rămas prieteni de dragul copiilor. E normal ca eu să o ajut în continuare! Nu pot spune motivele, important este că ne comportăm civilizat de dragul copiilor", a spus Liviu Guță într-un interviu pentru VIVA.