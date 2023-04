Liviu Vârciu, prins într-un incident neplăcut cu mașina. Cum s-a filmat chiar de la fața locului: „Am ieșit cu doamna la plimbare”

Liviu Vârciu și-a propus să își răsfețe partenera cu o plimbare în natură, numai că traseul pe care l-a ales s-a dovedit a fi unul cam problematic. Din cauza vremii ploioase din ultima perioadă, dar și al terenului moale, mașina prezentatorului de televiziune a rămas blocată în mocirlă. Cu siguranță, autovehiculul va avea nevoie de o curățare zdravănă!

Liviu Vârciu și Anda au rămas blocați pe un câmp, în timpul unei plimbări cu mașina. Cum s-au filmat cei doi

Liviu Vârciu și Anda sunt extrem de activi pe rețelele sociale, acolo unde vor să își țină urmăritorii cât mai la curent cu tot ce se petrece nou în viața lor. Însă, pe lângă ipostazele drăguțe în care cei doi se afișează, cuplul postează și peripețiile prin care trec, așa cum s-a întâmplat în urmă cu câteva ore.

Astfel, Liviu Vârciu a împărtășit un filmuleț cu stadiul în care se afla mașina după incidentul murdar prin care tocmai trecuse, în care o surprinde și pe Anda în timp ce butona liniștită telefonul. Acesta a avut și o scurtă intervenție la Instastory, acolo unde a explicat ce s-a întâmplat de fapt.

La un moment dat, a comentat și partenera lui Liviu Vârciu, care a ținut să sublinieze că vina îi aparține acestuia, deoarece nu a dorit să îi urmeze sfatul:

„Liviu Vârciu: Am ieșit cu doamna la plimbare! Am rămas la plimare. Suntem în câmp! Am rămas blocați! <<Help!>> Cam asta a fost!/Anda: Pentru că nu mă asculți! Ți-am zis să ocolim!/Liviu: Nu o mai suport! Mi-a zis să o iau înainte! <<Hai să o luăm înainte că nu e pământul care trebuie>> și am rămas suspendați. Am și mașină șmecheră, 4x4. Mâine o vând.”

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Liviu Vârciu în trecut

Liviu Vârciu a avut parte de o răceală serioasă, în urmă cu ceva timp, motiv pentru care a fost nevoit să stea la pat timp de o săptămână. Ulterior, prezentatorul de televiziune a mărturisit, pentru Antena Stars, că răcește destul de des:

„A fost bine două zile, dar a treia zi m-a trântit la pat. Astăzi am o săptămână de când stau la pat și este din ce în ce mai rău. Mă trezesc din ce în ce mai rău. Mi-am făcut și test Covid și nu am nimic. Am foarte mulți prieteni care sunt medici și directori la spitale și am sunat și mi-au spus că este din cauza sezonului. Matei a venit acasă cu nasul înfundat de la grădiniță, fata mea a luat ceva de la școală și, fiind mai puternici decât mine, pentru că eu sunt veriga slabă din casă, și eu mă îmbolnăvesc. Doamna Anda nu are nimic și strănut și tușesc pe ea și nu mai pot de nervi din cauza asta.'', a declarat Liviu Vârciu, în exclusivitate, la Antena Stars, citat de Spynews.

