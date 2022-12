Liviu Vârciu și Anda Călin au planuri de nuntă. Când urmează cei doi parteneri să facă pasul cel mare

Liviu Vârciu și partenera lui de viață, Anda Călin, trăiesc de mai bine de cinci ani o frumoasă poveste de iubire, din care au rezultat și doi copii. De-a lungul timpului, relația lor a fost presărată și cu despărțiri și împăcări, însă cei doi și-au găsit mereu drumul unul către celălalt.

Liviu Vârciu și Anda Călin, planuri de nuntă. Detalii despre eveniment

Cu toate acestea, deși de ceva vreme par de nedespărțit, prezentatorul TV nu a dus-o încă pe iubita lui în fața altarului, iar admiratorii celor doi se tot întreabă dacă și când ar urma fericita ceremonie. Anda Călin a fost însă surprinsă recent în cadrul unui eveniment, dezvăluind vestea cea mare: ea și Liviu Vârciu s-au gândit deja la organizarea nunții.

Citește și: Prima reacție a lui Liviu Vârciu după ce s-a zvonit că e bolnav. Mesajul lui după vâlva care s-a creat

Anda și Liviu Vârciu formează un cuplu încă din 2016, deși începuturile relației lor au avut și suișuri și coborâșuri. De când au devenit părinți însă, pentru Anastasia (5 ani) și Liviu Matei (2 ani), partenerii par mai „sudați” ca niciodată.

Iubita simpaticului prezentator a mărturisit însă că, deși au existat discuții cu privire la nuntă, ea și partenerul ei nu se pot pune de acord în privința organizării evenimentului, acesta fiind probabil și motivul pentru care au tot amânat ceremonia.

În cele din urmă, s-a ajuns la un consens, iar acum mai este doar o chestiune de timp. Anda Călin a ținut totuși să sublinieze și că ei formează deja o familie frumoasă și se simt la fel de bine și fără marele pas.

„Suntem bine noi doi așa cum suntem, dar nu ne înțelegem în ceea ce privește căsătoria, eu vreau într-un fel, el vrea în alt fel. Un pic să spunem că am ajuns la un consens, el a mai tăiat din invitați, eu am mai adăugat câțiva, dar nu știu ce să zic...”, a declarat Anda Călin, pentru Click, confirmând astfel că în viitorul apropiat va urma și nunta dintre ea și Liviu Vârciu.

Până atunci însă, Anda s-a lansat în lumea afacerilor și se bucură din plin sprijinul necondiționat al partenerului ei, pe care deja îl numește „soț”. Încurajată de familie, partenera lui Liviu Vârciu a investit o sumă considerabilă într-un nou business, mai exact un salon.

Citește și: Cât de mare s-a făcut fiul lui Liviu Vârciu. Imaginile adorabile în care a fost surprins de tatăl lui, cu zâmbetul până la urechi

Anda Călin și-a deschis o afacere, în care se va implica și Liviu Vârciu

„Liviu m-a ajutat când am luat afacerea, el a vorbit, el a negociat. El a luat asupra lui unele responsabilități la început. După ce l-am achiziționat nu s-a mai băgat pentru că el se concentrează acum doar pe filmări. După ce termină filmările o să se ocupe și el mai mult de partea de promovare a afacerii.

Am deschis un salon, iar majoritatea timpului îl petrec acolo. Sper ca prin acest salon să înglobez toate serviciile. Am investit mult în această afacere, mai mult decât stabilisem eu inițial. Afacerea pe care o am nu este cadou din partea soțului (Liviu Vârciu n.r).

Eu de mult voiam să deschid ceva pe partea de remodelare corporală, dar a apărut recent oportunitatea aceasta cu salonul și am zis să le am pe toate la un loc”, a adăugat Anda Călin, pentru sursa anterior menționată.

Secretul lui Zorillo, producția românească de succes, e disponibilă în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi românește!