Cât de mare s-a făcut fiul lui Liviu Vârciu. Imaginile adorabile în care a fost surprins de tatăl lui, cu zâmbetul până la urechi

Liviu Vârciu este un tată mândru și împlinit. Artistul se laudă cu trei copii minunați, două fete și un băiețel. În timp ce Carmina fiica cea mare a prezentatorului TV este foarte activă pe rețelele de socializare, cei doi copii ai acestuia cu Anda Călin sunt mai scumpi la vedere.

Cât de mult a crescut fiul lui Liviu Vârciu cu Anda Călin. Matei îi seamănă leit tatălui său

Liviu Vârciu este destul de discret cu viața se personală. Prezentatorul TV își trăiește viața departe de camarele de fotografiat și încearcă să îi ferească pe cei mici de ochii curioșilor.

Cu toate acestea, el mai postează, din când în când, imagini în care apare alături de fiica sa cea mică sau de mezinul familiei, spre bucuria admiratorilor săi.

De această dată, el a distribuit un clip în care apar cu fiul său, Matei. În imaginile adorabile postate pe contul său de Instagram, prezentatorul TV și micuțului stau întinși în pat și se joacă. Ambii zâmbesc cu gura până la urechi și chicotesc, semn că sunt extrem de fericiți să petrească timp împreună.

De asemenea, este greu de trecut cu vederea faptul că Matei este bucățică ruptă din tatăl său. Mezinul familiei seamănă extrem de tare cu Liviu Vârciu, „furând” de la el zâmbetul cu care acesta făcea furori.

La finalul clip-ului scurt de pe rețele de socializare, acesta a făcut și o glumă, în stilul caracteristic. „E agresiv, ca maică-sa”, a spus gazda show-ului Prețul cel bun, când cel mic l-a lovit, în joacă, cu mânuța.

De ce și-a ținut Liviu Vârciu băiețelul ascuns de ochii curioșilor

Liviu Vârciu a avut prima apariție la televizor alături de fiul lui în cadrul emisiunii Acces Direct, chiar înainte de botezul micuțului. Artistul a oferit și câteva informații despre motivul pentru care și-a ținut singurul băiat departe de luminile reflectoarelor aproximativ un an.

„Eu cu doamna mea am stabilit treaba asta. Am zis că ce este al nostru să fie doar al nostru ca era micuț tare, un an de zile. Acum, fiind în echipa Antena 1, fiind îndrăgitul prezentator de la Antena 1, am decis să vi-l arăt pe Liviu Matei. Am zis că oricum o sa fie petrecere, oricum o să filmeze toată lumea pe Instagram, de ce să nu fie pentru prima oară când îl arăt. Și pentru prima oară, în exclusivitate, Liviu Matei, moștenitorul.", a spus Liviu Vârciu, vizibil mândru de fiul său.

