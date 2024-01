Lora, dezvăluiri cu privire la ipostaza de mămică. Artista a ales să spună adevărul: „Nu am ales eu să nu am copii”

Fiind una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, Lora a fost întrebată de-a lungul timpului de nenumărate ori când va fi mămică pentru prima oară. Deși artista a evitat subiectul, recent a ales să facă câteva declarații prin care i-a surprins pe fani. Iată ce dezvăluiri a făcut.

Recent, într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Lora a povestit de ce nu a devenit mămică până în prezent după ce ani la rând a primit această întrebare. Artista a vorbit despre planurile de viitor și i-a suprins pe fani prin ce și-a propus să obțină în anii următori.

Lora, dezvăluiri cu privire la ipostaza de mămică

Frumoasa cântăreață a ales să vorbească în exclusivitate despre planurile pe care și le-a făcut pentru viitor, iar printre acestea se anunță noi locuințe pentru ea și pentru iubitul ei și noi vacanțe în Bali. Cu toate acestea, Lora nu a exclus varianta de a avea un copil, dar a declarat că nu va pregăti o cameră special pentru el.

„Încă o căsuță, pentru că și fratele meu construiește fix acolo și apoi ne dorim să stăm mai mult timp prin Bali, pentru că avem prieteni și familie, nu mai sunt prieteni deja acolo, și mai departe cum e scris și cum vrea Doamne- Doamne de la noi” a răspuns Lora atunci când a fost întrebată de ce va urma după prima căsuță pe care o va construi.

Imediat după ce a fost întrebată de prezența unui copilaș, Lora a ținut să ofere un răspuns mai detaliat ca niciodată:

„Vom face cameră de oaspeți, dar nu facem camere cu gândul că << asta trebuie să fie camera copilului >>. Sunt sigură că voi fi mamă în viața asta, doar că nu știu când și nu știu cum!” a precizat Lora.

Artista a ținut să menționeze că nu își dorește să afle sfaturi de la fani în această privință, pentru că ea vede altfel situația. Lora susține că totul se întâmplă cu un motiv și că are încredere în tot ce i se va întâmpla, indiferent de rezultat.

„Nu îmi dați voi acum sfaturi << lasă că te învățăm noi cum se face>> Nu! Nu la asta m-am referit! Toate sunt scrise într-un fel și toate sunt aranjate într-un fel și să știi că neavând această responsabilitate în acest moment ne-a făcut, pe mine și pe Ionuț, să fim foarte prezenți în viețile unor oameni și să fim un ajutor pentru niște persoane care chiar aveau nevoie de chestia asta.

De asta eu cred că Dumnezeu știe foarte bine ce face. Faptul că nu am copii acum nu a fost o chestiune de alegere. Nu am ales eu să nu am copii. Pur și simplu cred cu tărie că se aranjează lucrurile pentur fiecare om, pentru fiecare destin, știe Dumnezeu mai bine ce are nevoie de la fiecare” a mai povestit artista.

Lora crede cu tărie în puterea divină și lasă totul pe mâna lui Dumnezeu fără să forțeze lucrurile. Pentru frumoasa blondină nu este un subiect deranjant, însă fiind întrebată de foarte multe ori, aceasta a decis să facă lumină din acest punct de vedere.

Totodată, Lora menționează faptul că nu este panicată de ceea ce se întâmplă în prezent și că se încrede în puterea destinului,

„Noi suntem foarte ok, nu poți să crezi în Dumnezeu de aici până aici. Și să nu îți convină că nu îți dă nu știu ce, și deodată să te superi pe el. Nu, nu poți să faci asta. Ori crezi, ori nu crezi. Și eu cred până la capăt. Dacă nu am copii până acum, nu a fost alegerea mea. Este strict de divin” a spus artista în încheiere.