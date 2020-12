Lora, imagine incendiară cu puțin timp înainte de Revelion. Artista și-a asortat ținuta cu masca

Citește și: Lora, fără lenjerie intimă, într-o rochie extrem de sexy. Cum s-a fotografiat artista, spre încântarea fanilor

După cum a spus, anul 2020 a învîțat-o ce înseamnă durerea. Recent, Lora și-a pierdut mama. Răpusă emotional d epierderea mamei sale, Lora a simțit nevoia de o perioadă de destindere așa că a plecat cu iubitul ei în Bali. Lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi droit Lora, iar pandemia de coronavirus a ținut-o pentru câteva luni bune departe de casă.

Citește și: Lora, pictorial incendiar pe rețelele de socializare. Vedeta s-a lăsat fotografiată în cele mai provocatoare ipostaze

Deși se afla într-un adevărat paradis, Lora s-a simțit chinuită de restrângerea libertății de a se întoarce în România.

Lora a rămas blocată în Bali, în pandemia de coronavirus

„Într-o perioadă în care nu eram bine psihic fizic, sufletește, aveam nevoie de un alt tablou, altă energie, dar în momentul în care cineva îți ia libertatea, instinctul e să vrei să fugi acasă. Chiar dacă e mai nasol”, spunea Lora pentru Gândul.ro.

Lora și Ionuț Ghenu au stat 5 luni în Bali, timp în care au trecut prin mai multe stări. Lora a reușit să treacă peste frică și a refelctat maim ult în perioada de blocaj:

„Blocajul ăsta a fost să-mi arate mie cât de frumoasă e viața asta când o lași să te ia prin surprindere. Am învățat foarte mult despre mine și ce trebuie schimbat la mine. Eu îmi doresc să fac parte din categoria oamenilor care evaluează. E o perioadă pe care am considerat-o cadou din partea Universului și din partea mamei mele. Am simțit acest cadou ca pe o pedeapsă la început, poate pentru că am pierdut controlul. Am înțeles că acel control e doar o iluzie. E o vorbă românească: Fă Rai din ce ai. Nu știu cât de bine ar fi fost dacă aș fi rămas în România. Cred că mi-a salvat viața acest blocaj în acest loc minunat. Văd lucrurile foarte frumos, foarte clar, nu mai simt nevoia să mă ghidez după popularitatea pe care unii oameni ți-o atribuie la un moment dat, și tot ei ți-o iau”, a povestit Lora pentru Gândul.

Lora a trecut cu fruntea sus peste greutăți și a continuat să-și bucure fanii cu muzica ei. În luna noiembrie Lora a lansat piesa „Dacă dragostea”.