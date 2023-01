Loredana Chivu s-a logodit. Cât a costat inelul primit de la iubit la petrecerea cu ocazia zilei sale de naștere

Frumoasa blondină a împlinit, recent, 32 de ani și a ales să-și sărbătorească onomastica mai târziu, alături de familie, de iubit și de prietenii apropiați.

Loredana Chivu s-a logodit. Cât a costat inelul primit de la iubit de ziua sa de naștere

Fosta asistentă TV a primit cererea în căsătorie chiar la petrecerea de ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 32 de ani și a ales să petreacă alături de cei mai importanți oameni din viața sa: familia, iubitul și prietenii apropiați.

Printre invitați, s-au numărat și Simona Trașcă, Ana Maria Mocanu sau Daniela Crudu, alături de care a dansat până în zori.

Cântăreți celebri de la noi au întreținut atmosfera, cum ar fi Luis Gabriel și Adrian Minune. Mama blondinei nu a lipsit de la cea mai importantă zi din viața fiicei sale, așa că s-a bucurat să-și vadă fata fericită și împlinită.

Blondina s-a logodit la petrecerea pentru ziua ei de naștere. Iubitul ei i-a oferit în dar un inel prețios, care valorează nici mai mult, nici mai puțin de 87400 de euro. Imaginile pot fi văzute aici, anunță Spynews.

Invitații au fost extrem de încântați de gestul făcut, astfel că și-au susținut prietena și i-au urat felicitări. Conform sursei citate, fosta asitentă TV a primit un buchet uriaș de trandafiri albi, dar și un inel de 18 K. Vedeta i-a răspuns un sincer Da! bărbatului care i-a cucerit inima pentru totdeauna.

Fiinf o fire discretă, blondina nu a vrut să-l țină în lumina reflectoarelor pe partenerul ei, despre care nu se știu prea multe lucruri, însă cert este că Loredana Chivu a fost și este răsfățată de iubitul ei, care o surprinde cu fel de fel de cadouri speciale.

„Cea mai emoționantă aniversare! Mă simt binecuvântată și fericită...sunt efectiv fără cuvinte! Vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase care mi-au ajuns la inimă!

Am avut parte doar de surprize deosebite alături de familia și prietenii mei...Vă doresc din suflet tot ceea ce e mai bun, să vă ocolească necazurile și să aveți doar zile senine, pline de iubire...♥️”, a scris ea la descrierea unei fotografii cu cadourile primite.

Ea a povestit pentru Antena Stars cum se înțelege cu bărbatul care o face cel mai fericită.

„Mă simt mai bine ca niciodată, mi s-a schimbat toată energia în noul an. Am avut una dintre cele mai emoționante aniversări de până acum, pentru că anul acesta mi s-au întâmplat lucruri mai deosebite față de restul anilor.

La 12 noaptea m-am trezit cu prietenii și familia mea la ușă, nu mă așteptam. Am avut parte de o surpriză extrem de frumoasă, mi-am găsit casa plină de flori, baloane și lumânărele.

Surpriza a fost făcută de bărbatul care există în viața mea. Am mai venit o dată în emisiune și am spus câteva ceva despre el, dar nu v-am dat un nume și aș vrea să mențin acest lucru.

E același bărbat despre care am vorbit și acum un an de zile, când am venit la voi. (...) Sunt iubită, am tot ce îmi doresc, sănătate mai vreau. Sunt foarte liniștită și foarte fericită, iar liniștea sufletească în ziua de astăzi este ceva foarte greu de obținut. Mi-am găsit un echilibru, ca să spun așa”, a mărturisit Loredana Chivu, conform Antena Stars.

