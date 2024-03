Loredana Groza, show de zile mari. În ce ipostaze incendiare a fost surprinsă artista într-un club din București

Loredana Groza este una dintre cele mai appreciate și talentate artiste ale momentului. Frumoasa cântăreață în vârstă de 53 ani continuă să facă furori în cluburi cu show-urile ei muzicale.

La 53 ani, Loredana Groza se laudă cu un trup de invidiat, având o siluetă suplă, atent lucrată la sală, Artista își pregătește mereu show-urile înainte de a avea un spectacol. Mereu își încântă publicul cu vocea ei armonioasă, dar și cu ținutele sale sexy care întorc toate privirile.

Frumoasa artistă a făcut un show incendiar de curând într-un club din București acolo unde a susținut un concert.

Loredana Groza, show incendiar într-un club de fițe din București

Vedeta s-a lăsat filmată în timp ce dansa în ipostaze laschive, purtând doar un body negru cu un decolteu adând și dresuri de plasă.

Loredana Groza și-a completat ținuta provocatoare cu o pereche de cizme negre lucioase, peste genunchi și un palton negru cu sclipici.

În timpul show-ului, vedeta s-a dezbrăcat de palton și de inhibiții și a dansat așa cum doar ea știe, atrăgând toate privirile.

Loredana Groza a postat video-ul cu mișcări lascive pe contul ei de Instagram acolo unde a primit o avalanșă de reacții din partea fanilor, dar și multe comentarii laudative.

“Orice-ar fi nu te opri !!! Ești cea mai tare!!! ”, i-a spus una dintre fane, care a apreciat din plin video-ul postat de vedetă.

Chia dacă are 53 ani, vedeta nu se sfiește să își arate formele și să se bucure din plin de energia pe care o are pentru a da tot ce are mai bun în timpul show-urilor ei.

Faptul că e o artistă completă, pentru că știe să facă astfel de show-uri fără egal, la care își încântă publicul cu muzica și dansul ei, o propulsează printre cele mai appreciate artiste din țară.

Dezvăluirile Loredanei Groza despre aparițiile sale nud

În cadrul podcastului lui Mihai Morar, Loredana Groza a vorbit despre aparițiile sale nud de la începutul anilor 2000.

Actriță și cântăreață, Loredana a dat dovadă de versatilitate și s-a reinventat constant, iar în prezent, are un nou rol în serialul Lasă-mă, îmi place! Camera 609, unde o reprezintă pe Felicia Soare.

Pentru a apărea nud în celebra revistă pentru bărbați Playboy, vedeta a povestit în cadrul interviului cu Mihai Morar că a primit suma de 13 000 de euro, fiind cea mai mare sumă primită de vedete la acea vreme până la Andreea Antonescu.