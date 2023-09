Loredana Groza a transmis un mesaj de susținere în cazul Simonei Halep, după ce fostul numărul unu mondial la tenis a primit, oficial, o suspendare de patru ani.

Federația Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunțat, oficial, că românca va sta deoparte de tenis și de orice altă activitate care are legătură cu tenisul, din cauza încălcării Programului Anti-Doping, unde i s-a găsit o substanță interzisă în sânge.

Reacția Loredanei, după ce Simona Halep a fost suspendată 4 ani din tenis. Ce mesaj i-a transmis artista

Artista este una dintre vedetele care au venit în sprijinul tenismenei, mărturisindu-i că-i este alături în cele mai grele clipe.

„Simona, esti si vei ramane mereu number 1 pentru toti in care bate o inima de roman! Este absurd si nedrept sa fii acuzata, tu fiind nevinovata! Te-ai luptat ca o leoaica si ai facut sacrificii pentru fiecare punct, pentru fiecare victorie! Suntem o tara prea mica sa luptam cu interesele subterane ale marilor puteri intr-un sport in care se invartesc sume exorbitante!

Dar tu ai reusit sa le arati ca daruirea si talentul nu pot fi oprite de nimeni si asta nu le-a convenit! Stiu ca vei renaste ca o pasare phoenix si ca nimic si nimeni nu te poate dobori! Sunt alaturi de tine si la bine si la greu si imi doresc ca toti romanii sa fie ! Hai Simona! Hai Romania!, Love 🤍Loredana”, a scris Loredana în dreptul unei poze, în care apare alături de Simona Halep.

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate, anunță News.ro.

Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial va fi valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Fostul număr 1 mondial, care a câștigat Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019, va face apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

„Ultimul an a fost cel mai greu meci din viața mea și, din păcate, lupta mea continuă. Mi-am dedicat viața frumosului joc de tenis. Iau foarte în serios regulile care guvernează sportul nostru și mă mândresc cu faptul că nu am folosit niciodată, cu bună știință sau intenționat, vreo substanță interzisă. Am refuzat să accept decizia lor de suspendare pentru patru ani”, a scris sportiva pe rețelele sociale.

„Halep, de două ori campioană de Grand Slam, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzată de două încălcări separate ale TADP. Prima se referea la un rezultat negativ (AAF) pentru substanţa interzisă roxadustat la US Open din 2022, efectuat prin teste regulate de urină în timpul competiţiei. Cea de-a doua acuzaţie se referea la nereguli în paşaportul biologic al sportivului (ABP).

Tribunalul independent, înfiinţat de Sport Resolutions, s-a reunit la 28 şi 29 iunie 2023 la Londra şi a audiat martori experţi ştiinţifici în numele lui Halep şi al ITIA, jucătoarea depunând, de asemenea, mărturii direct în faţa comisiei în cadrul procedurilor.

La 11 septembrie 2023, tribunalul a confirmat că a constatat că jucătoarea a comis încălcări intenţionate ale regulilor antidoping în temeiul articolului 2 din TADP:

- Prezenţa şi utilizarea roxadustatului, aşa cum s-a evidenţiat în proba de urină a lui Halep recoltată la 29 august 2022 la US Open

- Utilizarea unei substanţe sau a unei metode interzise în cursul anului 2022, pe baza recoltării şi analizei a 51 de probe de sânge furnizate de jucătoare în cadrul programului ABP

Tribunalul a acceptat argumentul lui Halep potrivit căruia ar fi luat un supliment contaminat, dar a stabilit că volumul ingerat de jucătoare nu ar fi putut duce la concentraţia de roxadustat găsită în proba pozitivă.

Acuzaţia ABP a fost, de asemenea, menţinută, tribunalul declarând că nu are niciun motiv să se îndoiască de "opinia puternică" unanimă la care a ajuns fiecare dintre cei trei experţi independenţi ai Unităţii de gestionare a paşapoartelor sportivilor (APMU), potrivit căreia "dopajul probabil" a fost explicaţia pentru neregulile din profilul lui Halep.

Karen Moorhouse, director executiv al ITIA, a declarat: "După un proces de audiere complex şi riguros, salutăm decizia tribunalului independent.

"Volumul probelor pe care tribunalul a trebuit să le ia în considerare atât în procedura roxadustat, cât şi în procedura ABP a fost substanţial.

"ITIA a urmat procesele corespunzătoare, aşa cum am face-o cu orice altă persoană - în conformitate cu Codul Mondial Antidoping - îndeplinindu-ne scopul şi responsabilitatea de a susţine principiul concurenţei loiale, în numele sportului. Juriul a recunoscut că procedura adecvată a fost urmată în cadrul deciziei scrise.

"Înţelegem interesul public semnificativ în aceste cazuri şi ne menţinem angajamentul de a fi cât mai transparenţi posibil, iar decizia completă va fi publicată în timp util."

Jucătoarea a chemat patru martori experţi: Profesorul Alvarez, profesorul Coquerel, profesorul Kintz şi Paul Scott.

ITIA a solicitat ca martor expert al AAF un singur martort: Dr. Daniel Eichner, preşedinte al Laboratorului de testare a medicinei sportive şi de cercetare din Salt Lake City, acreditat de WADA, responsabil de dezvoltarea unei metode de testare a roxadustatului aprobate de WADA.

În plus, exclusiv în legătură cu acuzaţia ABP, tribunalul a audiat şi grupul de experţi independenţi. Membrii grupului de experţi independenţi sunt Dr. Laura Garvican-Lewis, director ştiinţific la Agenţia Anti-Doping a Statelor Unite, profesorul Giuseppe D'Onofrio, profesor de hematologie clinică şi de laborator şi de patologie clinică, Roma, Italia, şi Jakob Mørkeberg, manager ştiinţific principal la Anti-Doping Danemarca.

Tribunalul independent a primit aproximativ 8000 de pagini de dovezi ştiinţifice şi de altă natură din partea jucătoarei şi a ITIA, anunţă forul”, se arată în comunicatul ITIA.