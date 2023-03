Loredana Groza și fiica ei, Elena, într-o nouă imagine care i-a cucerit pe fani! Seamănă ca două picături de apă: „Sunteți surori”

Cele două au o relație specială mamă-fiică și nu concep să se separe atunci când vedeta pleacă din țară. În cele mai multe dintre călătorii, Loredana Groza își ia fata și pleacă să creeze amintiri memorabile, așa cum au făcut și de data asta.

Citește și: Loredana arată impecabil la cei 52 de ani. Cum a fost surprinsă, în ultima apariție, cea pentru care timpul pare că stă pe loc

Fotografia cu care Loredana Groza și-a cucerit publicul. Apare alături de fiica ei și a transmis un mesaj emoționant

Artista, în vârstă de 52 de ani, a ales să călătorească în India, însă nu singură, ci alături de fiica ei, Elena. Tânăra de 24 de ani își însoțește, de cele mai multe ori, mama în vacanțele sale, petrecând timp de calitate și creându-și amintiri de neuitat.

Cântăreața a postat o nouă fotografie alături de Elena, care a strâns numeroase aprecieri pe pagina sa de Instagram. În imagine, se vede cum cele două au ieșit în aer liber, să se bucure de priveliștea de vis.

Fanii au observat că Elena seamănă destul de mult cu mama sa, de parcă ar fi ca două picături de apă: „Un Mărțișor cu dragoste pentru fiecare de la depărtare! Din partea mea și a Elenei!”, a menționat Loredana Groza la descrierea imaginii.

Fanii au reacționat imediat: „Sunteți superbe”, „Frumoase rău”, „Parcă sunteți surori”, „Semănați foarte multe. Se vede că e fiica ta”, „Cele mai frumoase”, sunt doar câteva din comentariile primite de la urmăritorii vedetei.

Vezi și: Stand-up Revolution | Sezonul 2, 14 octombrie 2022. Loredana, roast la dedicat bărbaților din ziua de azi

Cu ce se ocupă Elena, fiica Loredanei Groza

Elena este fata Loredanei și a producătorului de film Andrei Boncea. În vârstă de 24 de ani, Elena lucrează ca producătoare la radio, iar pe rețelele sociale este foarte discretă.

Tânăra călătorește destul de des și, chiar dacă mama sa este veterană în lumea muzicii, ea nu vrea să-i calce pe urme.

„Nu! Cu siguranță este o meserie foarte grea pentru femei și, dacă vrei să fii în top, trebuie să faci sacrificii. Premiile pe care le câștig sunt măgulitoare pentru cariera mea. După 36 de ani de când am câștigat premiul cel mare la Festivalul de la Mamaia, să rămân în topul publicului, este incredibil.

Nu aș fi crezut niciodată. Se pare că nu a fost întâmplătoare acea recunoaștere și că am încercat cu fiecare album, moment, fiecare apariție să fiu peste ce am fost și să nu-mi dezamăgesc fanii.

Este complicat, dar asta a fost motorul pentru mine. Indiferent de cât m-a costat. Uneori poate am fost bolnavă și am stat în perfuzii, dar a trebuit să filmez la un film în frig, am stat acolo. M-am sacrificat pentru artă și nu-mi pare rău.

E și greu, dar și frumos. Când auzi aplauzele, că sunt emoționați în fața ta, dar că poți să-i schimbi pe muzica ta, să-i faci să facă dragoste pe muzica ta, să facă copii. Am primit atâtea poze de la oameni care au făcut asta pe muzica mea. Ce poți să ceri mai mult de la viață?", a declarat Loredana Groza, pentru Click!, citează Libertatea.

Acțiune și suspans în noul episod Prison Island. Disponibil în AntenaPLAY!