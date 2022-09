Cum arată mama Loredanei la 77 de ani. Artista, mesaj emoționant pentru Leonida Groza: „Ai fost și rămai învățătoarea mea”

Loredana este discretă în privința familiei sale și se afișează rar în public cu părinții săi, motiv pentru care fotografia cu mama sa a fost o surpriză pentru fani. Artista a publicat pe rețelele sociale o fotografie realizată în ograda bunicilor săi, în care apare alături de mama sa.

Din imagine fanii au putut observa că mama Loredanei este o doamnă elegantă și veselă, asemenea fiicei.

Toți o știu pe Loredana, însă puțini știu cum arată mama ei. Artista a publicat o imagine rară la împlinirea celor 77 de ani. Cât se aseamănă cele două

Alături de imgine, Loredana a publicat și un mesaj emoționant, cu ocazia aniversării femeii care i-a dat viață. Artista i-a spus mamei sale că nu a încetat să o inspire și să fie „învățătoarea” ei.

„La Multi Ani Mama!!! 77 de ani pe 7 septembrie!!! Sa fie cu noroc si sanatate!!

Ai fost și rămai învățătoarea mea! N-ai încetat sa mă inspiri și să-mi arăți ce e bun și ce cale sa urmez in viață!

În poza asta suntem în ograda bunicilor mei, la Cabesti, unde am copilărit și am învățat ce înseamnă munca de mica!

Iti multumesc Mama!

Te iubesc💞 -Lori”, a scris Loredana pe rețelele sociale.

Între mama și tatăl Loredanei este o diferență de vârstă de 8 ani. În urmă cu o lună, Loredana a publicat un mesaj cu ocazia aniversării de 85 de ani a tatălui său.

„La Mulți Ani Tată!!! 85 pe 5-8!!! Happy Birthday Daddy, My Lyon King!

În fiecare zi când mă trezesc dimineață și te am aproape, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru încă o zi binecuvântată alături de ține!! Tu eșți Poetul meu, cel mai dibaci Povestitor.. să te văd scriind zi de zi, de când mă știu , este o mare inspirație!! Nu știu de unde-ți mai vin toate ideile astea pentru poeziile și romanele tale, la ce sursă ești conectat;)

Eșți un model de dăruire și pasiune în tot ceea ce faci!! De aproape 9 ani pe pagină ta de pe Facebook , “O poezie pe zi’” @vasilegroza , n-a fost o zi în care să nu publici o poezie așa cum ai promis!!

Pentru ține durerea fizică nu există, ai trecut peste orice!! Și când ți-e mai greu știi cum să-i binedispui pe toți în jurul tău cu glumele tale:) Să te țînă Dumnezeu sănătos și în putere și să ne bucuri cu harul tău, să -i faci fericiți în continuare pe toți cei care se hrănesc cu imaginația și înțelepciunea ta în fiecare zi!!! Mulțumesc Tataie!!! Te iubesc nesfârșit ~Lush”, a scris Loredana pe rețelele sociale, în luna august.

În luna iulie, fiica Loredanei, Elena Bonea, a împlinit vârsta de 24 de ani.

