Loredana Groza, topless la primele ore ale dimineții. Cum s-a pozat în pat

Loredana Groza a publicat 3 imagini în această dimineață, surprinse în pat. Vedeta s-a pozat acoperită doar cu lenjeria de pat decorată cu motive tropicale precum pasări colibri și flori exotice.

Vedeta a purtat și accesorii în imagini, printre care se numără un lănțișor elegant și mai multe brățări pe mâna stângă.

Alaturi de imaginile incendiare, Loredana a publicat și mesajul: “Precum o pasăre colibri în căutare de dulceață. Bună, bună dragoste” (“Like a hummingbird looking for sweetness.. Hello, hello love #honey #weekend #friday #morningvibes #agurida”).

În total, Loredana a publicat 3 imagini surprinse în pat și fanii nu au ezitat să își arate aprecierea în comentarii, în care au numit-o “o frumusețe naturală” și “bestială”.