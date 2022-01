Loredana, imagini de senzațe într-o ținută de vis. Cât de bine arată jurata X Factor

Loredana este cunoscută pentru cât de bine arată și este un etalon al frumuseții la noi în țară. De curând, artista și jurata X Factor a renunțat complet la inhibiții și s-a postat pe rețelele de socializare în cele mai de vis ipostaze.

Loredana, ținuta de vis pe care a purtat-o, în intimitatea locuinței. Cât de bine arată

Loredana a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare o serie de imagini în care a apărut în cele mai frumoase ipostaze posibile. Artista arată de vis și nu s-a ferit să le arate și fanilor acest lucru. În cadrul unei postări făcută pe Instagram, Loredana a apărut în cea mai de vis ipostază, iar fanii au ținut să îi transmită că arată foarte bine.

Loredana nu ezistă să își uimească urmăritorii pe Instagram cu felul în care se îmbracă și cu atitudinea ei de diva, ignorând complet gurile rele care îi aduc critici. În urmă cu puțin timp, pare că frumoasa blondină a pozat foarte sexi.

Loredana, jurata X Factor, a făcut senzație pe Instagram, unde are peste 590.000 de urmăritori. Frumoasa blondină a ales să poarte un dres plasă care i-a pus în evidență toate atuu-urile.

„Being playful is very responsible. Only when you’re playful you can pay attention to everything…(n.r. traducere din engleză - A fi jucăuș este foarte responsabil. Numai când ești jucăuș poți fi atent la toate...)”, a scris Loredana pe Instagram.

Loredana, jurata X Factor, își uimește constant fanii cu ținutele ei extravagante, stilul vestimentar aparte și silueta sexy care pune pe jar imaginația tuturor. Celebra artistă are un stil non-conformist, se pozează adesea în ipostaze provocatoare și nu ezită să îți etaleze trupul de invidiat, fără să îi pese de criticile celor care o invidiază.

Ce spune Loredana despre viața de artistă și cum face față schimbărilor

Loredana Groza, cunoscută și peste hotare pentru talentul său, este una dintre cele frumoase și apreciate artiste din România. Într-un interviu pentru Antena Stars de la începutul anului, diva blondă și-a pus sufletul pe tavă și i-a lăsat pe fani să descopere câteva dintre cele mai inedite detalii despre viața și cariera sa.

Având în vedere că întotdeauna este o apariție extraordinară, nimeni nu s-ar fi gândit că Loredana Groza este timidă.

“Eu sunt o persoană extrem de rușinoasă, în ciuda aparențelor. Pentru mine singurul loc în care dispare această stare este pe scenă”, a spus Loredana.

Pentru ea, scena înseamnă ce înseamnă pentru o pasăre zborul, dezvăluind că se simte pe scenă o face să uite de toate necazurile, intrând în stare de grație

Deși și-a petrecut o mare parte din viață pe scenă, începând încă din copilărie, Lori spune că nu va renunța niciodată la muzică, indiferent de vârsta ei. Pentru ea scena nu reprezintă un loc în care intră în competiție cu alți artiști, ci cu ea însăși, dorindu-și mereu să fie și mai bună în ceea ce face.

