Luis Gabriel, dezvăluiri fără perdea despre relația pe care o are cu Haziran. Ce a povestit artistul despre partenera lui

Luis Gabriel și Haziran trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor s-a născut un copil minunat. Cei doi au devenit părinți pentru prima oară în luna iunie 2022, atunci când partenera artistului a adus pe lume un băiețel.

Cântărețul este destul de rezervat când vine vorba despre viața lui personală, motiv pentru care nu oferă prea multe informații despre evenimentele majore din familia lui. Chiar dacă este discret, Luis Gabriel nu uită să își mai surprinsă prietenii virtuali cu imagini în care apar Haziran și micuțul lor.

Viața celor doi s-a schimbat complet de când s-a născut fiul lor, lucru pe care l-a mărturisit chiar artistul în cadrul unui interviu pentru Antena Stars. De altfel, acesta a vorbit cu multă emoție în glas despre femeia care i-a devenit soție.

Luis Gabriel, confesiuni emoționante despre relația cu Haziran. Care este cel mai mare regret al artistul din ultimul an

Luis Gabriel se mândrește de câte ori are ocazia cu partenera lui, care este de o frumusețe deosebită. De curând, cântărețul a făcut confesiuni emoționante despre relația pe care o are cu sufletul său pereche.

În cadrul interviului pentru Antena Stars, tânărul a dezvăluit că cel mai mare regret al său din ultimul an este faptul că nu i-a oferit suficientă atenție soției sale, mai ales de când au devenit părinți. Se pare că acesta a avut de onorat mai multe eveniment în 2022, fapt pentru care momentele petrecute cu familia au fost mai rare.

„2022 a fost un an bun, dar simt că anul acesta va fi și mai bun din orice punct de vedere. Aș fi vrut să îi dau lui Haziran mai multă atenție, mai mult din timpul meu, din cauza cântărilor. Este cea mai frumoasă relație, pentru că mă uit la ea și este cea mai minunată mămică pe care am văzut-o eu, are foarte multă răbdare, este foarte iubitoare și blândă mereu”, a mărturisit Luis Gabriel la Antena Stars.

Mai mult decât atât, cântărețul a mărturisit că încearcă să o ajute pe Haziran cu treburile casnice atunci când se află acasă.

„Nu există să aibă vreodată nervi, că se mai întâmplă, mai ales că ea e tânără și să ai atâta grijă și să stai cu atât de multă răbdare cu un copil la vârsta ei, e foarte important ce face, de asta o iubesc din ce în ce mai mult. Nu m-am gândit, dar se descurcă foarte bine și să o ajut când sunt acasă, să îi mai iau treaba din mână, pentru că așa mi se pare normal să îți ajuți soția”, a mai adăugat artistul cu zâmbetul pe buze, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este evident, Luis Gabriel și Haziran au o relație extrem de frumoasă și puternică. Cei doi se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece.

