Lupu Rednic a avut un accident cu mașina. În ce stare este interpretul de muzică populară și în ce împrejurări s-a petrecut totul

Soțul Corneliei Rednic a avut parte de un accident cu mașina în drumul său spre casă. Încercând să evite impatul cu un alt participant la trafic, artistul a intrat într-un stâlp de iluminat. Din fericire, Lupu Rednic a scăpat doar cu câteva zgârieturi, însă bolidul său va avea nevoie de reparații.

Soțul Corneliei Rednic a oferit primele declrații referitoare la accident, explicând în ce circumstanțe s-a petrecut situația.

Lupu Rednic, primele declarații după acidentul rutier

„Eram singur în mașină. Mă întoarceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta”, a povestit Lupu Rednic, potrivit impact.ro.

Numai că ghinionul a făcut ca roata să prindă ușor bordura și să mă arunce cu mașină cu tot în stâlpul de iluminat. Nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi la mâini de la airbaguri!”, a mai spus Lupu Rednic.

Poliția a venit la fața locului, iar etilotestul a ieșit negativ.

„După producerea accidentului, am sunat la poliție. A venit un echipaj, le-am explicat cele întâmplate. Am fost testat, așa cum spune legea, și nici nu am ce comenta, fiindcă nu am niciun motiv a mă teme că am încălcat legea!”, a mai spus Lupu Rednic.

În ceea ce privește bolidul său, Lupu Rednic a declarat că are asigurare și că toate componentele avariate vor fi reparate.

„Am asigurare full, așa că nu-mi fac nici în acest caz vreo problemă. Singura chestiune e că, pentru o vreme, mă despart de mașina mea favorită. Cel mai probabil voi închiria alta, dacă cei de la reprezentanță nu cumva o să-mi ofere ei vreo variantă de rezervă pentru perioada de timp în care nu voi putea circula cu a mea. Nu am ce să reproșez cuiva, ceva! E genul de întâmplare în care pur și simplu nu ai suficient noroc!”, a declarat Lupu Rednic pentru sursa menționată anterior.

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din lumea folclorului. Cei doi soți originari din Sighetu Marmației fac parte dintre artiștii care duc tradițiile mai departe. Lupu Redcnic s-a îndrăgosit de cea care avea să-i devină soție pe vremea când aceasta avea numai 16 ani. Deși au o căsnicie lungă, cei doi nu au copii.

