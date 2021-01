Maci Currin, femeia cu cele mai lungi picioare din lume, nu mai arată deloc așa. La ce schimbare de look a apelat

Maci Currin, adolescenta cu cele mai lungi picioare din lume

Maci este originară din Texas, SUA, iar anul trecut în luna octombrie a stabilit 2 recorduri mondiale. Ea a devenit femeia cu cele mai lungi picioare din lume, dar și adolescenta cu cele mai lungi picioare din lume. Potrivit CNN, picioarele reprezintă 60% din lungimea corpului tinerei.

Guinness World Records a dezvăluit că potrivit măsurătorilor lor, Maci măsoară 134,6 cm la piciorul stâng și 134,1 cm la piciorul drept. Maci Currin este cea mai înaltă persoană din familia sa. Tatăl ei are 1,95 cm înălțime, fratele său are 1,93 cm, iar mama sa are doar 1,70 cm.

Tânăra a spus că a încetat să-i mai pese despre ce cred oamenii despre ea și înălțimea ei și în acest moment a decis să se folosească de rețelele de socializare pentru că vrea să-i învețe pe cei care o urmăresc să se accepte așa cum sunt.