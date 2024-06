Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare la Palatul Parlamentului într-o rochie albă ca de mireasă. Actrița s-a întors în România

Mădălina Ghenea a strălucit într-o rochie albă mulată, cu spatele gol și cu o trenă inedită! Iată cum a apărut faimosul model internațional în cadrul evenimentului!

Mădălina Ghenea s-a întors în țară și a participat la un eveniment de clasă la Palatul Parlamentului unde a uimit cu prezența ei care îți taie respirația.

Actrița a îmbrăcat o rochie albă, mulată, cu spatele gol și cu trenă, în care a strălucit în adevăratul sens al cuvântului!

Citește și: Bianca Drăgușanu și iubitul ei s-au despărțit din nou! Ea și Gabi Bădălău s-au despărțit pentru a 11-a oară. Care e motivul

Iată ce a declarat în primul interviu acordat în România după ce s-a întors în România!

Mădălina Ghenea, apariție răvășitoare la Palatul Parlamentului într-o rochie albă ca de mireasă

Îmbrăcată într-o rochie albă, mulată, cu spatele gol și cu o trenă superbă, Mădălina Ghenea a obținut privirile tuturor în cadrul evenimentului la care a participat și care s-a desfășurat chiar în incinta Palatului Parlamentului.

Faimosul model internațional a impresionat în adevăratul sens al cuvântului cu ținuta pe care a purtat-o, dar și cu prezența sa atât de rară la evenimentele din țara noastră.

Iată primul interviul pe care l-a acordat imediat după ce s-a întors în România, dar și cum a arătat actrița îmbrăcată în rochia care a atras toate privirile.

Citește și: Motivul pentru care și-au scos deja verighetele Oana și Vlad Gherman. Ce a pățit Oana

Se pare că Mădălinei i-a fost foarte dor de țara natală, de unde a plecat de la vârsta fragedă de doar 14 ani cu visul de a schimba destinul familiei.

Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (...) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.

Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars.

Actrița a participat la sute de prezentări de modă din toată lumea și a declarat faptul că atunci când își alege o ținută, de cele mai multe ori începe cu bijuteriile.

Înainte să aleg o ținută, de foarte multe ori, încep de la bijuterii, pentru că le port mereu și în fiecare situație. Cred că asta s-a văzut în toți acești ani. Am ales de fiecare dată colaborări și colaborări foarte lungi, ultimul meu contract cu un brand de bijuterii a fost un contract de opt ani.

Le-am ales în fiecare situație, le aleg, deși am un episod care este legat de bijuterii care este foarte trist și șocant probabil pentru toată lumea, așa cum a fost și pentru mine, dar continui să aleg bijuteriille a mai spus Mădălina Ghenea, citată de Spy News.ro.

Citește și: Irinuca Columbeanu, într-o rochie mulată la balul de absolvire. Fiica lui Irinel Columbeanu a devenit o adevărată domnișoară