Irinuca Columbeanu, într-o rochie mulată la balul de absolvire. Fiica lui Irinel Columbeanu a devenit o adevărată domnișoară

Irina Columbeanu a furat toate privirile la balul de absolvire. Iată ce ținută spectaculoasă a ales fiica lui Irinel Columbeanu pentru petrecerea de final de an!

Irina, fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, s-a transformat într-o domnișoară în toată regula. În vârstă de 17 ani, adolescenta a mai încheiat un ciclu școlar și a participat la balul de absolvire, în America, acolo unde s-a mutat din anul 2018. Iată cum a arătat!

Citește și: Unde anume va locui Irina Columbeanu atunci când va veni în România la tatăl ei. Ce invitație neașteptată a primit aceasta

Ce rochie a purtat Irina Columbeanu la balul de absolvire

Irina Columbeanu a trecut recent printr-o schimbare de look, pe care a afișat-o acum la balul de absolvire. Îmbrăcată într-o rochie lungă, mulată, neagră și cu motive florale albastre, fiica lui Irinel Columbeanu a dat dovadă de eleganță, semn că îi calcă pe urme mamei sal.

Articolul continuă după reclamă

Tânăra a accesorizat ținuta și tunsoarea bob cu o poșetă neagră, rotundă, dar și cu bijuterii fine. Machiajul discret i-a scos în evidență trăsăturile adolescentine. Primele imagini publicate în mediul online o surprind pe Irina Columbeanu la vila luxoasă a lui Mr. Pink, acolo unde locuiește alături de Monica Gabor din anul 2018, potrivit Revista Viva.

Adolescenta a studiat la Malibu High School, a obținut rezultate școlare remarcabile și este talentată la pictură. În plus, Irinuca își câștigă singură banii de buzunar și are un iubit pe care ar vrea să îl întâlnească și Irinel Columbeanu.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins.”, declara fostul milionar de la Izvorani pentru Cancan.

Aici imagini cu Irina Columbeanu la balul de absolvire:

Citește și: Ce meserie are fiica lui Irinel Columbeanu, în SUA. La doar 17 ani, Irinuca își câștigă singură banii și conduce un bolid de lux

Ramona Gabor: „Irina nu mai e un copil”

Ramona Gabor declara, la un moment dat, că se bucură că are parte de o nepoată atât de frumoasă și inteligentă. Sora Monicăi Gabor avea numai cuvinte de laudă la adresa Irinei Columbeanu, pe care o consideră o adolescentă pe propriile picioare.

„Irina nu mai e un copil. A crescut, e înaltă, e frumoasă, îi place foarte mult să meargă la școală. Și-a luat permisul de conducere. Conduce de la 15 ani, sunt foarte mândră de ea. E foarte deșteaptă, e un o cu suflet bun, e minunată.”, spunea Ramona Gabor, potrivit click.ro.