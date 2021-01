Mădălina Ghenea, prima reacție după ce s-a spus că se iubește cu Nicolo Zaniolo. Bărbatul anunța recent că devine tată

Cunosc şi am cunoscut mulţi oameni de-a lungul vieţii mele, dar doar câțiva prieteni adevăraţi fac parte din familia mea, deoarece sunt mamă înainte de a fi o persoană publică. De Crăciun și Revelion am fost alături de cei mai dragi oameni pe care îi am în lume: mama și fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni şi glume de pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume", a transmis Mădălina Ghenea.

Cum au luat naștere zvonurile despre presupusa relației a Mădălinei Ghenea

După multe zile de speculații, presa mondenă nota că Mădălina Ghenea și Nicolo Zaniolo au schimbat mai multe mesaje, care au și fost făcute publice.

În cadrul unei sesiuni în care a răspuns întrebărilor primite de la fani, modelul ar fi primit o întrebare și din partea lui Nicolo Zaniolo: "Pot să te sărut 25 de ore din 24?", la care românca ar fi răspuns: "Tu ce crezi?".

