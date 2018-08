Madonna a stârnit un adevărat SCANDAL la gala MTV Video Music Awards

Madonna a stârnit un scandal de proporţii la gala MTV Video Music Awards, după ce avorbit mai mult despre sine decât despre Aretha Franklin în omagiul dedicat reginei muzicii soul.

Cântăreața în vârstă de 60 de ani a fost acuzată de lipsă de respect de internauţii furioşi, care i-au taxat imediat discursul egocentric.

„Aretha Louis Franklin mi-a schimbat cursul vieţii. Am plecat din Detroit pe când aveam 18 ani şi 35 de dolari în buzunar. Visul meu era să ajung o dansatoare celebră (…) După ani de chin şi sărăcie am decis să merg la audiţii pentru un musical. Am mers la audiţie şi doi producători francezi foarte importanţi care se aflau în teatrul gol m-au provocat să fiu extraordinară. Audiţia a decurs bine”, a spus Madonna.

Preţ de 10 minute, cântăreaţa. s-a lăudat singură. La finalul galei MTV Video Music Awards, spectatorii au auzit de la Madonna povestea începutului ei de carieră. Cuvintele emoţionante despre regina muzicii soul, care a murit la 76 de ani, au fost aproape inexistente.