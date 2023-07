Mama Antoniei, surprinsă plimbându-se cu tramvaiul. Ce ținută și-a ales Denise Iacobescu, din cauza caniculei

Mama Antoniei a fost surprinsă plimbându-se cu tramvaiul prin Capitală. Denise Iacobescu și-a ales ținuta potrivită prin care să combată zilele toride de vară, dar mai ales lipsa aerului din mijloacele de transport.

Pentru a scăpa de arșița copleșitoare, mama Antoniei a luat rapid un tramvai, care era aproape gol, pentru a se adăposti de căldură și pentru a ajunge direct la destinație.

În vârstă de 56 de ani, mama Antoniei a arătat, și de data asta, la fel de elegant, optând pentru o ținută cu mult bun gust. Paparazzi de la Mediaflux au surprins-o pe Denise Iacobescu circulând pe străzile din Capitală, apoi plimbându-se cu tramvaiul, deși afară erau multe grade în termometru.

Cosmeticiana a optat pentru o ținută lejeră, așa cum recomandă specialiștii în zilele caniculare. Mai exact, mama Antoniei a ales o fustă albă, cu o cămașă crem, o pereche de sandale confortabile, o pălărie ca să o protejeze de razele UV, dar și o pereche de ochelari de soare.

Fără să se grăbească, Denise Iacobescu a urcat într-un tramvai pentru a putea ajunge la destinația propusă, ferindu-se totodată de arșița zilei din București. După ce și-a validat cardul de călătorii, s-a așezat pe un scaun, lângă geam, mai anunță Mediaflux.

Denise Iacobescu, secretul unui ten perfect. Mama Antoniei nu a apelat la nicio intervenție estetică

Mama Antoniei pare că a găsit elixirul tinereții, pentru că arată impecabil la cei 56 de ani. Fata sa, Antonia, îi calcă pe urme, iar cele două seamănă, mai degrabă, ca două surori decât ca mamă și fiică.

„Până acum, nu am intrat în nici o clinică de chirurgie estetică. De la vârsta de 12 ani, am descoperit cremele şi produsele pentru îngrijire a tenului. Folosesc creme de gălbenele care costă câţiva lei, dar şi produse de marcă.

E important să te demachiezi şi să te hidratezi, deoarece, cu vârsta, tenul se usucă. Crema cu vitamina A face minuni în jurul ochilor şi, ca să evit ridurile de expresie, nu ies din casă fără ochelari de soare. Acasă am aparatura necesară: dispozitive manuale pentru curăţare, cele cu ultrasunete. Le am pe toate pentru că am fost şi cosmeticiană', a spus Denise Iacobescu, într-un interviu pentru Click!.

Este o bunică foarte modernă, care are de fiecare dată o apariție plăcută, elegantă și rafinată. Cu o altă ocazie, soacra lui Alex Velea a povestit cum a ajuns să se stabilească în România, dar și care este meseria sa de bază, notează BZI.ro.

„Primul meu job când m-am întors din America a fost să vând la un magazin de lux. Am revenit la meseria de bază: cosmeticiană, make-up artist. Am făcut cursuri de croitorie, de masaj. În SUA am făcut şcoala de cosmeticiană, acolo se numeşte estetician, m-am angajat la salon, am predat. M-am mutat în Vegas şi am avut propriul meu business. Tot ce ţine de frumuseţe.

Înainte să locuiesc în State am călătorit prin Europa. Am stat în Elveţia, în Norvegia. Eu am născut-o pe Antonia în România. Când avea ea 11 luni am plecat în America. Când m-am întors, am luat-o de la zero. Să mă mut în România a fost întâmplare. Antonia a venit cu tatăl ei aici pentru că îşi cunoscuse actuala soţie. Au decis să rămână aici şi eu rămăsesem singură. Eu m-am întors în România pentru Antonia. Mă suna mereu”, povestea Denise Iacobescu în urmă cu ceva timp.