Mama Biancăi Drăgușanu s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni. Ce a ales să își facă

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și controversate figuri din showbiz-ul românesc. Aceasta atrage toată atenția cu aparițiile sale incendiare de pe micile ecrane ale telespectatorilor, cât și cu cele din mediul online.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că este adepta operațiilor estetice, lucru pe care l-a mărturisit de fiecare dată. De asemenea, vedeta a încurajat-o și pe mama ei să apeleze la o nouă schimbare în ceea ce privește aspectul ei fizic.

Mama Biancăi Drăgușanu s-a lăsat pe mâna medicilor esteticieni

Frumoasa blondină este foarte activă pe rețelele sociale și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa, printre care se află și nemăratele vizite în cabinetul medicilor esteticieni.

De data aceasta, Bianca Drăgușanu a lăsat pe toată lumea cu gura căscată atunci când a mărturisit faptul că mama ei este pregătită pentru o operație estetică. De curând, prin intermediul unui InsaStory, vedeta le-a spus celor 1 milion de urmăritori că se află în cabinetul medicului estetician, însă nu este singur, ci alături de mama ei, care vrea să își facă botox.

”De data asta nu am venit singură, am venit cu mama pentru că și mama urmează să-și facă botox.”, a spus fosta soție a lui Victor Slav.

Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a mai dezvăluit faptul că vrea să apeleze și ea la o nouă procedură de retușare a buzelor.

"După ce își face mama botox am de gând să-mi retușez buzele și am de gând să-mi fac și eu botox. Mi-a venit o idee genială, o să-și facă și buzele.", a mai spus ea.

De asemenea, vedeta a scos în evidență că mama sa și-a dorit foarte mult această intervenție și că abia aștepta să o facă.

Bianca Drăgușanu a apelat la o nouă intervenție chirurgicală

Recent, Bianca Drăgușanu a fost supusă unei operații de rinoplastie, pe care și-o dorea de foarte mult timp.

„Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, a declarat Bianca Drăgușanu pe contul său de Instagram, la 12 zile după intervenția estetică.

Vedeta a mai vorbit și despre planurile sale din viitorul apropiat, iar acestea sunt incluse noi operații estetice.

„La 16 zile de la intervenția chirurgicală de reconstrucție a nasului am venit la control. Sunt foarte mulțumită de rezultate. Am ales să fac și o schimbare de implant în viitorul foarte apropiat”, a anunțat Bianca Drăgușanu pe rețelele sociale.