Mama Geta a luat măsuri drastice, după ce fiul ei a fost prădat de hoți. La ce gest a apelat femeia pentru a fi în siguranță

În ultima perioadă, întreaga familie Sterp este în atenția publicului. De la o familie normală, care se ocupa cu oieritul, toți membri au reușit să strângă o comunitate de fani impresionantă în mediul online și au ajuns cunoscuți în toată țara într-un timp foarte scurt. Însă, toate acestea vin la pachet și cu lucruri mai puțin plăcute.

La finalul lunii iulie, îndrăgitul cântăreț de manele, Culiță Sterp a fost prădat de hoți, iar acum mama sa se teme că va trece, din nou, prin aceleași momente. Astfel, femeia a luat mai multe măsuri pentru a se feri de hoți.

La ce măsuri de siguranță a apelat Mama Geta, după ce fiul ei a fost jefuit

Într-un vlog publicat fiica ei cea mică pe rețelele de socializare, mama Geta a dezvăluit că a luat toate măsurile pentru a nu cădea victimă hoților. Getuța Sterp a filmat-o pe mama sa în timp ce se pregătea să plece de acasă și a imortalizat-o făcând-și „ritualul”, transmite Fanatik.ro.

Se pare că mama fraților Sterp este mult mai precaută acum după ce tâlharii au furat seiful lui Culiță Sterp chiar din casa ei. Femeia nu prea mai are încrede în oamenii care îi trec pragul și încuie de fiecare dată ușile când pleacă de acasă.

Mai mult, mama Geta a angajat și un paznic la poartă pentru a se asigura că ea și familia ei sunt în siguranță.

„Îți încui ușile să nu mai vină hoții?”, o întreabă la un moment dat Getuța Sterp pe mama ei. „Da, încui ușa să nu mai vină hoții. Oricum, am paznic acasă. Am paznic de paznic”, a răspuns aceasta.

Culiță Sterp a fost jefuit de foarte mulți bani. Pe cine suspectează cântărețul

La finalul lunii iulie, Culiță Sterp își anunța fanii că trece printr-o perioadă grea. Câtărețul a dezvăluit că a fost prădat de hoți și i-au furat seiful, aflat în casa mamei sale. La acel moment, Culiță Sterp a făcut un videoclip pe TikTok în care a anunțat situația prin care a trecut și ce recompense oferă persoanelor care îl ajută să găsească hoții.

“Ni s-a spart casa, ni s-a furat un seif cu foarte mulți bani. Și când zic foarte mulți bani, nu mă refer nici la mii de euro, nu mă refer nici la zeci de mii de euro. Foarte mulți bani, mult mai mulți. Au fost sute de mii de euro. Erau bani schimbați și în lire și în lei și în euro. Eu am SRL, am firmă, plătesc taxe. De prost nu i-am ținut la bancă, că totul e legal. Într-adevăr, doar banii de la dedicații nu ai cum să îi justifici.

De acum încolo, toți banii în cont. Ultima dată când am numărat banii, i-am numărat în aprilie.

Nu am vrut să fac public asta, dar poate ajută cu ceva. Am văzut că mulți oameni au sărit în ajutorul nostru după ce au postat ele vlogul. (n.r. mama Geta și fiica ei) Eu vreau să vă spun că ofer o recompensă de 25.000 de euro dacă cineva mă ajută să prind hoții și să recuperez măcar jumătate din bani. Dacă nu, dau 10.000 de euro recompensă ca să aflu hoții”, spunea Culiță Sterp pe TikTok.

Între timp, vorbind în cadrul unui podcast despre acel moment, cântărețul a dat semne că ar avea câteva persoane pe lista de „suspecți”. El a mărturisit că regretă că a avut încredere în anumite personanse, semn că bănuiește cine l-ar fi prădat în vară.

„Cel mai mare regret al meu este că am avut încredere în oamenii care nu meritau. Am fost prea bun cu oamenii care nu meritau. Dacă eram altfel, probabil aveam mai mulți bani în cont acum, drept dovadă că mi s-a furat seiful, tot de prietenii ăia în care am avut eu încredere și i-am adus în casă. Nu doar de asta, dar de multe ori mi s-a arătat”, a spus cântărețul.

