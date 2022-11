Mama Geta, mesaj în mediul online după ce spune că știe cine i-a furat banii lui Culiță. Ce declară femeia despre făptași

Casa părintească a fraților Sterp a fost călcată de hoți, iar un seif plin cu bani a fost luat din locuința mamei Geta. Chiar dacă poliția a venit la fața locului, iar cazul a fost făcut public, a trecut mult timp până când s-a tras o concluzie.

Mama Geta, mesaj în mediul online

Mama Geta a fost cea care a spus în mediul online că a descoperit făptași. Cu toate acestea, nu le-a dezvăluit numele, dar a lăsat să se înțeleagă că cei care au intrat în casa ei nu sunt oameni deloc străini de familia lor.

"Uneori te doboară fix acel om care te așteptai să te ridice!"

Într-un interviu pentru Playtech.ro, mama Geta a spus că atât ea, cât și copiii ei au lucrat foarte mult alături de polițiști pentru a-i descoperi pe cei care le-au furat banii.

"Dacă în urmă cu două luni aveam doar niște bănuieli, situația s-a schimbat între timp. Mergând din aproape în aproape, vorbind cu unul și cu altul, am ajuns la cei care ne-au spart casa în vară. După mine, am găsit autorii, bate-i să-i bată! Nu pot să vă spun multe lucruri, dar am făcut anchetă în toată regula. Apoi, cu toate dovezile pe care le-am strâns, am mers la poliție."

Mama Geta a luat măsuri suplimentare de securitate

Într-un vlog publicat fiica ei cea mică pe rețelele de socializare, mama Geta a dezvăluit că a luat toate măsurile pentru a nu cădea victimă hoților. Getuța Sterp a filmat-o pe mama sa în timp ce se pregătea să plece de acasă și a imortalizat-o făcând-și „ritualul”, transmite Fanatik.ro.

Se pare că mama fraților Sterp este mult mai precaută acum după ce tâlharii au furat seiful lui Culiță Sterp chiar din casa ei. Femeia nu prea mai are încrede în oamenii care îi trec pragul și încuie de fiecare dată ușile când pleacă de acasă.

Mai mult, mama Geta a angajat și un paznic la poartă pentru a se asigura că ea și familia ei sunt în siguranță.

„Îți încui ușile să nu mai vină hoții?”, o întreabă la un moment dat Getuța Sterp pe mama ei. „Da, încui ușa să nu mai vină hoții. Oricum, am paznic acasă. Am paznic de paznic”, a răspuns aceasta.

Conflict fără precedent între Andreea și Nuți ▶ Noile episoade din serialul Adela sunt în AntenaPLAY