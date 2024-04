Mama lui Răzvan Ciobanu, sfâșiată de durere la 5 ani după moartea designer-ului. Ce a mărturisit

Celebrul designer Răzvan Ciobanu a murit în urmă cu aproape 5 ani. Mama lui suferă în continuare și nu îi vine să creadă că ce avea mai scump pe lume a urcat la ceruri.

Durerea și suferința pierderii s-a dublat pentru Elena Ciobanu atunci când i-a murit și soțul. Acum a rămas singură și îi este foarte greu să meargă înainte.

Elena Ciobanu, mama regretatului designer Răzvan Ciobanu, a măturisit că viața ei e pustie acum, după ce și-a îngropat fiul în urmă cu aproape 5 ani și apoi și soțul. Tatăl lui Răzvan Ciobanu a murit din cauza durerii provocate de moartea fiului său.

Mărturisirile mamei lui Răzvan Ciobanu, la 5 ani de la moartea lui

Acum, rămasă singură, femeia face eforturi mari pentru a se păstra optimistă și pentru a merge înainte, în ciuda greutăților care o răpun.

Citește și: Tatăl lui Răzvan Ciobanu a murit la trei ani după ce și-a îngropat fiul. De ce afecțiuni suferea acesta

Răzvan Ciobanu a murit în 2019, la vârsta de 43 ani, chiar în a doua zi de Paște, când se întorcea de la mare. Accidentul de mașină i-a fost fatal. El a pierdut controlul volanului între Săcele și Năvodari și s-a izbit cu mașina de copacii de pe marginea carosabilului.

În vara anului 2022 a murit și tatăl lui Răzvan Ciobanu, în urma unei operații la inimă. Se pare că și suferința provocată de moartea fiului său a agravat afecțiunea cardiacă pe care o avea și inima lui nu a mai rezistat.

“O să îi fac tot ce îi trebuie la patru ani. Așa cum se face. O să îi dau de pomană așa cum am făcut an de an. Nu am cum să mă resemnez cu situația că fiul meu nu mai este printre noi, dar asta este viața. Așa a fost dat de la Dumnezeu. Iau zilele, de la Dumnezeu, așa cum vin. (…) Momentan este foarte greu. Trec printr-o perioada fără cuvinte. Cum pot să mă simt după ce am pierdut băiatul și acum soțul? Este o perioadă foarte dificilă pentru mine”, a declarat Elena Ciobanu pentru Click.

Citește și: Cât ar costa un sejur de trei nopți de Crăciun sau de Revelion la pensiunea mamei regretatului Răzvan Ciobanu

În luna ianuarie a acestui an, designerul ar fi împlinit 48 ani, iar mama lui i-a organizat atunci parastasul. Durerea ei a copleșit-o, dar a făcut-o să meargă înainte pentru că știe că asta și-ar fi dorit fiul și soțul ei pentru ea.

Mama desigenrului își dorește un eveniment de modă în memoria fiului ei

Mama lui Răzvan Ciobanu a spus că și-ar dori să existe un festival de modă în memoria fiului său, care să îi poarte numele, dar nu știe când și dacă acest lucru o să fie posibil

“Da, ieri ar fi fost ziua lui Răzvănel, dar ce pot să spun? Să aibă drum lin printre îngeri! Am făcut o pomenire, pentru sufletul lui. Despre festivalul cu numele lui, in memoriam, încă nu știu nimic, încă nu am vorbit cu domnul Alin Gălățescu”, a mai povestit Elena Ciobanu.

Acum, după ce a rămas singură, femeia a preluat afacerea familiei, o pensiune din Prahova pe care o administrează.

Citește și: Răzvan Ciobanu nu a fost uitat de prieteni! Gestul sfâşietor pe care l-au făcut în memoria creatorulu

“De Paște o să merg la Biserică după care acasă. În rest nimic special iar pensiunea familiei ce a rămas să am grijă de ea o administrez singură după moartea soțului”, a declarat Elena Ciobanu.