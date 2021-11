Mama lui Tudor Turcu, câștigătorul X Factor sezonul 2, a murit. Mesajul emoționant transmis de artist

Tudor Turcu a postat un mesaj trist pe rețelele sociale, anunțându-și fanii că mama sa a murit. Câștigătorul sezonului 2 X Factor a publicat și o imagine cu el și mama lui.

Tudor Turcu a tranmsi un mesaj scurt, dar emoționant, exprimându-și suferința față de moartea mamei sale.

Ce a transmis Tudor Turcu după moartea mamei sale

„Unde ai plecat Lumina mea??, Offff Mama mea dragă.. Drum Lin”, a scris Tudor Turcu pe rețelele sociale.

Cu puțin timp înainte de a suferi această pierdere, Tudor Turcu și-a rugat fanii să se roage pentru mama lui: „Mami meu e puternică! Rugați-vă pentru MAMA!”, a scris Tudor Turcu pe rețelele sociale, înainte de a da cumplita veste.

Fanii și prietenii și-au exprimat părerile de rău față de pierderea suferită de Tudor Turcu și i-au dorit să fie puternic.

Tudor Turcu a câștigat seonul 2 de Asia Express

Tudor Turcu a câștigat Finala X Factor 2012, când pe locul 2 a ieșit Ioana Anuța (JO). Deși JO nu a câștigat competiția, X Factor a fost o rampă de lansare spre celebritate.

Anul trecut, Tudor Turcu a lansat o piesă, amintind de momentul în care a fost desemnat câștigător X Factor 2012. „Pe 23 decembrie, când soția mea împlinește o noua vârstă, se implinesc 8 ani de când Cheloo m-a pus pe harta României la X Factor! Așa că am făcut o piesă negativă intitulată Soarele Răsare”, spunea Tudor Turcu anul trecut.

„Îmi pare rau pentru pierderea ta, Tudor, Dumnezeu s-o ierte si s-o odihneasca! Suntem alaturi de tine!, Condoleanțe! E atât de trist când ne pleacă oamenii care ne-au iubit cel mai mult in lumea asta, Offff Doamne! Condoleanțe și multă putere! Dumnezeu sa o aibă in paza lui!, Offf ce veste tristă. Multă putere Tudor și sincere condoleanțe”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-a primit Tudor Turcu în dreptul imaginii cu mama sa.

În anul 2017 Tudor Turcu și iubita lui Cătălina s-au căsătorit, iar în anul 2021 au împlinit 4 ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fetițe frumoase numite Anastasia Maria și Andreea Monica.

„Andreea Monica Turcu, puritatea și rodul iubirii noastre, un suflețel curat venit în lumea noastră! Alături de surioara ei, Anastasia Maria, ne-a încărcat casa și inimile de bucurie, înțelepciune și iubire și ne fac cei mai fericiţi și împliniţi părinți. Dragostea la prima vedere a venit din partea părinților spirituali Aurelian Temişan- Monica Davidescu și a prințesei lor, Dora”, spunea Tudor Trucu, după nașterea mezinei sale.