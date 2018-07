Marcel Toader a ajuns în stare gravă la spital! Va suferi o intervenție chirurgicală

Marcel Toader a declarat că va suferi o intervenție chirurgicală peste două luni, deoarece inima lui bate aritmic, uneori, din cauza infarctului pe care l-a suferit în urmă cu șase ani, când i-a fost montat un stent. El și-a întrerupt în urmă cu doi ani tratamentul recomandat de medici.

„În ultimii doi ani mi-am întrerupt medicamentația, pentru că eu consider că prea multă medicamentație nu e bună și… Din acest punct de vedere nu am făcut bine. Am zis acum o lună și ceva de zile să fac un set de analize generale. Am fost la Constanța, acum am venit la București, la o clinică specializată în probleme de inimă”, a declarat el.

Marcel Toader a explicat că uneori inima lui bate aritmic.

„Inima bate aritmic, din cauza faptului că țesutul necrozat este pe o porțiune de vreo doi centimetri. Trebuie să am o intervenție chirurgicală peste vreo două luni de zile”, a explicat el.

„M-am decis să nu mai intru în stări de stres emoțional”, a precizat Marcel Toader.