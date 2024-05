Maria Cârneci a dezvăluit cât de bogată este, de fapt: „Am cât să mă simt bine”. Ce a recunoscut în detaliu

Maria Cârneci a devenit una dintre cele mai solicitate interprete de muzică populară de la noi, însă nu consideră că a ajuns un om bogat de-a lungul carierei sale. Iată declarațiile artistei!

Maria Cârneci este una dintre cele mai cunoscute și iubite interprete de muzică populară de la noi. Aceasta reușește să surprindă publicul cu timbrul vocal special, dar și cu felul direct de a fi.

Maria Cârneci se mândrește cu o carieră impresionantă, pe parcursul căreia a lansat cântece și albume devenite celebre, iar, în prezent, continuă să fie una dintre cele mai solicitate interprete de muzică populară și lăutărească de la noi.

Maria Cârneci: „Sunt bogată într-adevăr”

Cu toate că este una dintre cele mai solicitate interprete de muzică populară și lăutărească de la noi din țară, Maria Cârneci nu se consideră un om bogat și spune că nu își poate compara traiul cu cel al artiștilor din străinătate. În schimb, artista se declară fericită că a putut să cumpere o casă frumoasă pentru fiul și nora ei.

Maria Cârneci a recunoscut că banii pe care i-a câștigat de-a lungul timpului i-a investit pentru a lansa piese noi, dar și pentru a arăta impecabil la evenimentele la care este invitată.

„Nu cred ca găsești cântăreți bogați, adică depinde fiecare ce a făcut. Suntem undeva la un trai decent, adică nicio comparație cu ce are un artist aici și ce are unul afară, care poate iese la pensie cu zece cântări, nu contează treaba asta.

Adică am o locuință frumoasă, am fost în stare, pentru băiatul meu și pentru nora mea, să le cumpăr o casă frumoasă. Nu am mașină. După ce s-a întâmplat cu soțul, eu am vândut mașina. Am carnet, dar nu am putut să o mai privesc, pentru că o asociam cu el. Sunt bogată într-adevăr. Eu dacă am câștigat bani, e greu să faci o piesă două, trei, cinci, zece, un CD, dar să îți lași numele pe atătea piese, cu cele mai bune orchestre din România.

Costume populare, farduri, cât de cât să fiu decent îmbrăcată, să fiu coafată, să fiu cât de cât un om la care cei care mă plătesc să mă duc să cânt sau să susțin un concert să le facă plăcere. Tot timpul sunt atentă la detalii, dacă nu sunt pregătită, nu mă duc. Deci nu sunt chiar atât de bogată, am cât să mă simt bine.”, a spus Maria Cârneci într-o emisiune TV, citată de un site de știri.

