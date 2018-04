Mariah Carey e bolnavă! Cântăreața a primit diagnosticul chiar după ce a suferit o cădere psihică: „Am trăit în negare"

Carey, în vârstă de 48 de ani, a povestit că a primit acest diagnostic când se afla internată în urma unei căderi psihice şi că a refuzat să îl ia în seamă.

„Am trăit în negare şi izolare şi mereu cu teama că cineva mă va da în vileag. Era o povară prea mare şi nu am mai putut să o duc. Am căutat şi primit tratament, m-am înconjurat de oameni optimişti şi am reînceput să fac ce îmi place - să scriu cântece şi să fac muzică”, a afirmat ea.