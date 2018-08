Moment de panică! Marilyn Manson S-A PRĂBUȘIT pe scenă, în timpul unui concert. Ce s-a întâmplat cu rockerul - VIDEO

Marilyn Manson şi-a încheiat brusc un concert pe care îl susţinea sâmbătă seară la Cynthia Woods Mitchell Pavilion din Texas, după ce i s-a făcut rău și s-a prăbușit pe scenă.

Manson, în vârstă de 49 de ani, a ajuns cu întârziere la show, iar managerul lui a gonit fotografii din faţa scenei, susţinând că artistul se simte rău şi nu doreşte să fie fotografiat.

În plus, Manson s-a clătinat mare parte din concert şi a căzut la finalul piesei „Sweet Dreams (Are Made Of This)”, cover după Eurythmics.

Presa locală a scris că incidentul a avut la bază o toxiinfecţie alimentară, potrivit loudersound.com.

Marilyn Manson şi Rob Zombie se află împreună în turneul „The Twins Of Evil: The Second Coming”, iar cei doi interpretează împreună pe scenă coverul „Helter Skelter” (The Beatles).

Sâmbătă noapte, Rob Zombie a îndemnat publicul să îl acompanieze la această piesă. „Dragul meu prieten, domnul Manson, nu se simte bine. Probabil e în autobuz şi se simte rău. Am nevoie de un partener pentru următorul cântec, aşa că haideţi să cântăm tare şi să îl facem să se simtă mai bine”.

Luna trecută, Marilyn Manson şi-a anulat în ultimul moment concertul pe care îl avea programat la Toronto, invocând o răceală.

Turneul celor doi artişti este programat să continue cu un concert care va avea loc luni, la Denver.