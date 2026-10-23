Marina Voica, internată de urgență în spital, la 90 de ani! Ce se întâmplă cu artista. Primele declarații de pe patul de spital

Marina Voica este internată în spital, la 90 de ani. Artista se confruntă cu probleme de sănătate și a oferit primele declarații.

Momente dificile pentru Marina Voica! Îndrăgita cântăreață, în vârstă de 90 de ani, este internată în spital, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu probleme de sănătate. Artista a vorbit cu jurnaliștii Spynews chiar de pe patul de spital și a oferit primele informații despre starea sa.

Marina Voica, internată în spital, la 90 de ani. Primele declarații despre starea sa de sănătate

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Spynews, cântăreața a mărturisit că nu se simte bine nici în prezent. Deși a răspuns reporterilor, Marina Voica nu a putut oferi prea multe detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

Artista și-a cerut scuze și le-a explicat jurnaliștilor că nu poate vorbi în acel moment. În urmă cu doar câteva zile, când se afla încă acasă, Marina Voica dezvăluise că are amețeli puternice și că starea sa nu îi permite să poarte o conversație. În prezent, nu se cunosc detalii despre diagnosticul artistei sau despre cât timp va rămâne internată.

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Marina Voica a trecut printr-o operație dificilă pe cord deschis

Nu este prima dată când Marina Voica se confruntă cu probleme serioase de sănătate. În anul 2021, îndrăgita cântăreață a suferit o intervenție chirurgicală complexă pe cord deschis, într-o clinică din Brașov.

Potrivit Spynews, artista avea leziuni severe la nivelul a două valve ale inimii. La momentul respectiv, Marina Voica a pus problemele cardiace pe seama unei infecții mai vechi, asociate cu un episod de amigdalită din tinerețe.

Operația a durat aproximativ trei ore. La câteva luni după intervenția chirurgicală, artista a ajuns din nou la spital, de această dată în Câmpina.

Marina Voica a avut atunci o intoxicație alimentară, iar starea sa s-a ameliorat rapid după administrarea unei perfuzii.

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