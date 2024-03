Marina Voica, despre ”viciul” care nu îi dă pace la 87 de ani: „Sunt bolnavă”. Ce a recunoscut la TV

Marina Voica a făcut, de curând, o serie de dezvăluiri la Antena Stars despre ”dependența” cu care se confruntă în ultimii ani. Iată declarațiile celebrei soliste!

Marina Voica a acordat un interviu exclusiv pentru Antena Stars în care a vorbit deschis despre ”viciul” cu care se confruntă de mai mulți ani și despre care spune că i-ar mai trebui o casă astfel încât să depoziteze tot ceea ce a adunat până în momentul de față.

Citește și: Din ce trăiește Marina Voica și cum se descurcă cu banii la vârsta de 86 de ani. Cântăreața nu primește pensie de la stat

Ce ”viciu” are Marina Voica la 87 de ani: „Firmele mă știu deja”

Mai precis, Marina Voica se referă la cumpărăturile online. Pentru Antena Stars, îndrăgita solistă a mărturisit că intră adesea pe diferite site-uri și deja multe companii s-au obișnuit cu comenzile sale. Însă, din tot ceea ce achiziționează, cel mai mult o atrage încălțămintea.

„Cumpăr online, de pe internet, comand foarte mult, firmele mă știu deja și mai îmi aruncă provocări, reduceri. Și tot cumpăr și iar cumpăr. Mai mult cumpăr încălțăminte. Sunt bolnavă de încălțăminte! Cred că am mult peste 50 de perechi adunate, chiar o să le număr într-o zi. La câte am, mi-ar mai trebui încă o casă, pentru toate acestea, încălțăminte, cadouri, rochii.”, a declarat Marina Voica pentru sursa citată.

„Casa din Breaza unde locuiesc e cam micuță acum pentru mine, mă refer că n-am unde să mai depozitez lucrurile. M-am mutat aici dintr-un apartament foarte mare din București, multe dintre lucruri, mai ales mobila masivă, le-am lăsat acolo. Când am decis să mă mut aici, la Breaza, m-am socotit că îmi vor ajunge o baie, sufragerie, un dormitor mare, o terasă foarte frumoasă și curtea. Am zis că mi-ar ajunge casa, dar uite că nu-mi mai ajunge.”, a mai spus îndrăgita solistă la Antena Stars.

Citește și: Horia Moculescu a fost fermecat în tinerețe de Marina Voica. Ce s-a aflat despre relația dintre cei doi: „Ne culcam împreună”

Marina Voica, despre pensia pe care o încasează. De unde mai primește ea bani

Iată ce declarații făcea Marina Voica despre resursele sale financiare în urmă cu câțiva ani:

„Nu mă plâng nici din punct de vedere material, chiar dacă nu am pensie de la stat. Am fost artist liber profesionist. Mă mulțumesc cu pensia de urmaș (după moartea soțului său). Și, mulțumită Ministerului Culturii, primesc o indemnizație de merit. Datorită valorii recunoscute de public a muncii mele și a vechimii în activitatea artistică. Nu am probleme cu partea materială. Nu am regrete, iar cea mai mare împlinire a vieții mele este că trăiesc, că mă bucur de lumea noastră.

Am dus o viață cu bucurii, cu necazuri, ducem o luptă permanent, ne facem că nu observăm ceea ce ar putea să fie rău, suferim, dar mergem înainte că așa merge viața. În viață trebuie să te lupți cu nedreptatea. Nu-i așa? Este cel mai mare dușman al omului. Fiecare om are câte o nedreptate pe care trebuie să o îndure. Eu îmi fac dreptatea mea, cred că este cel mai pozitiv lucru pentru care sunt iubită, pentru energie...Nu optimism, că eu nu sunt optimistă. Eu sunt poate realistă și încerc să văd lucrurile așa cum sunt.”, declara Marina Voica, citată de spynews.ro.