Mario Fresh a fost filmat în timp ce caută prin gunoaie. Prima declarație a celebrului cântăreț susprins într-o ipostază dificilă

Neașteptat, dar adevărat Mario Fresh a fost prins în timp ce căuta prin gunoi! Însă nu este ceea ce lumea crede. Artistul a trecut, de fapt, printr-o întâmplare neplăcută după ce și-a pierdut cheile de la casă chiar în ghenă de gunoi.

Cum explică Mario Fresh întâmplarea de la ghena de gunoi. De ce căuta prin tomberoane

Bărbatul a explicat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat încă de când a plecat de acasă și cum de a fost surprins în timp ce răscolea în tomberon.

''Da, am o explicație. Deci, am plecat de acasă și am luat cutia de pizza pe care trebuia să o arunc la gunoi, am așezat cheile pe ea și când am ieșit din scară am aruncat cutia de pizza cu tot cu chei, la gunoi. Am plecat la oraș cu treabă, am stat vreo 3 ore și mi-am dat seama la un moment dat că nu am cheile.

Ce-am făcut acum câteva zile? Am fost la mall și mi-am luat de la apple un d-asta, pentru că îmi pierd foarte des cheile și multe alte lucruri. Și am ajuns acasă, iar atunci când am vizualizat cheile pe telefon, știam că sunt aici, îmi arăta GPS-ul. Am ajuns la gunoi, am apăsat pe redare sunet, că mai scoate și sunete nebunia asta. M-a ajutat un băiat care muncește pe șantier, m-a ajutat băiatul ăla, că dacă nu erau imagini și mai tari. Mi-am luat cheile și am mers în casă.'', a spus Mario Fresh pe rețelele de socializare, potrivit SpyNews.ro

Mario Fresh, calea spre succes. Cum a devenit celebru

Originar din Iași, Mario Fresh a avut un start timpuriu în muzică, la vârsta de cinci ani. La doar șase ani, el câștiga premiul întâi la Festivalul Cerbul de Aur Junior și la Festivalul Mamaia Copiilor.

În 2009 ieșea pe locul al doilea la aceleași festivaluri, iar în 2011 reușea performanța de a ajunge în semifinala unui concurs televizat de talente.

Soarta i-a surâs când l-a întâlnit pe Alex Velea, cel care i-a dat avântul muzical. Iubitul Antoniei i-a văzut potențialul și nu doar că l-a ajutat să devină celebru, dar i-a fost ca un al doilea tată.

Cu toate acestea, timpul a trecut, iar așteptările lor privind parcursul împreună s-au schimbat. Recent, Mario Fresh și Alex Velea au decis să renunțe la colaborarea care i-a legat atâta timp.

”Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și asa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta”, scria artistul după scandalul cu iubitul Antoniei.

