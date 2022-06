Mario Fresh a văzut moartea cu ochii! Ce a pățit cântărețul este greu de imaginat, însă e adevărat. Ce a dezvăluit

Mario Fresh și-a deschis sufletul și a vorbit despre o experiență neplăcută din copilăria lui, când a fost la doar un pas de a-și pierde viața. Artistul a fost întrebat cu privire la o cicatrice pe care o are pe trup și a recunoscut că este vorba despre o poveste veche din copilărie.

Mario Fresh a vorbit despre o experiență neplăcută din copilăria lui. Ce a pățit cântărețul

Mario Fresh a dezvăluit cum a văzut moartea cu ochii, pe vremea când avea doar 8 ani și era un băiețel. Artistul a oferit un interviu unei publicații online, unde a dezvăluit despre acest moment neplăcut din copilăria sa.

„Da, o am de la 8 ani, am intrat cu bicicleta într-o vitrină de 2 metri. Era să nu mai fiu. Am avut noroc. Au fost Dumnezeu cu mine și tata, care m-a dus, imediat, la spital.”, spune Mari Fresh pentru click.ro.

Mario Fresh, calea spre succes. Cum a devenit celebru

Originar din Iași, Mario Fresh a avut un start timpuriu în muzică, la vârsta de cinci ani. La doar șase ani, el câștiga premiul întâi la Festivalul Cerbul de Aur Junior și la Festivalul Mamaia Copiilor.

În 2009 ieșea pe locul al doilea la aceleași festivaluri, iar în 2011 reușea performanța de a ajunge în semifinala unui concurs televizat de talente.

Soarta i-a surâs când l-a întâlnit pe Alex Velea, cel care i-a dat avântul muzical. Iubitul Antoniei i-a văzut potențialul și nu doar că l-a ajutat să devină celebru, dar i-a fost ca un al doilea tată.

Cu toate acestea, timpul a trecut, iar așteptările lor privind parcursul împreună s-au schimbat. Recent, Mario Fresh și Alex Velea au decis să renunțe la colaborarea care i-a legat atâta timp.

”Am fost un GoldenBoy de la bun început și așa o să rămân, indiferent de drumul pe care mă va conduce viața. Am plecat cu Velea pe un drum greu, anevoios și foaaaarte lung, iar atunci când am intrat pe autostradă ne-am separat. Ar mai fi fost câte ceva de adăugat sau de schimbat în vlogul pe care l-a făcut, dar e ok și asa... povestea sună diferit de la fiecare om implicat în treaba asta”, scria artistul după scandalul cu iubitul Antoniei.

