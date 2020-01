Mausoleul de la Bobda, bijuterie arhitecturală de secol XIX, în ruină. Dan Negru a semnalat: Când vă întoarceţi din vacanţa de ski din Austria, opriţi-vă să vedeţi şi rămăşiţele Austriei in România!

"Când vă întoarceţi din vacanţa de ski din Austria, opriţi-vă să vedeţi şi rămăşiţele Austriei în România! În satul Bobda, lângă casa bunicilor mei, se află o biserică-monument istoric construită pe vremea Imperiului Austro-Ungar. O ştiu prăbuşită încă din copilărie şi o văd cum moare an după an. Clopotele bisericii au fost comandate la Viena şi construcţia era renumită în fostul Imperiul Austro-Ungar. Ce au ştiut ăia să construiască am ştiut noi să prăbuşim!", a scris Dan Negru.

Mausoleul făcea parte din domeniul baronului Csávossy Gyulan, care a construit în secolul al XIX-lea pe lângă acest monument şi un castel.

Potrivit informaţiilor de pe site-ul Enciclopedia României, baronul a construit "un castel cu 42 de camere, parcuri, diverse acareturi şi herghelii. Peste drum de castel, Csavossy a ridicat un mausoleu care imita bazilica din oraşul ungar Esztergom".

"Baronul s-a stins din viaţă la 10 septembrie 1911. El şi familia au fost depuşi în criptele din mausoleu. Totuşi, datorită dimensiunilor, mausoleul a început cu timpul să fie folosit ca lăcaş de cult romano-catolic. Decăderea Csavaossy-lor a dus la vânzarea proprietăţilor, în special al castelului. Acesta a fost demolat şi vândut cărămidă cu cărămidă, atunci când noul proprietar nu a putut să-şi achite datoriile la bancă”, potrivit aceleiaşi surse.