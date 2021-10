Mesajul fostei soții a lui Laurențiu Reghecampf după ce antrenorul a anunțat că vrea să divorțeze. Ce spune Mariana Pfeiffer

Laurențiu Reghecampf și Mariana Pfeiffer s-au despărțit în urmă cu mulți ani, atunci când antrenorul s-a reîntâlnit cu Anamaria Prodan și au format o familie. Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf este de părere că ceea ce trăiește acum impresara este “tras” la indigo cu ce a trăit ea atunci când antrenorul a decis să divorțeze și să renunțe la familie.

În ultimele luni, subiectul divorțului dintre impresară și antrenor a ținut primele pagini ale tabloidelor. Fără doar și poate cei doi sunt o figură în jurul căreia s-au iscat o mulțime de zvonuri, atât legate de infidelitate, iar divorțul ar fi venit ca o scânteie menită să mențină focul.

Ce spune Mariana Pfeiffer despre situația prin care trece Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan

După multe luni în care s-a discutat despre un posibil divorț între Anamaria Prodan Reghecampf și Laurențiu Reghecampf, antrenorul a anunțat că a depus actele de divorț.

Laurențiu Reghecampf, actualul antrenor al Universității din Craiova, în vârstă de 46 de ani, a declarat că a demarat procesul de divorț de impresara Anamaria Prodan. Cei doi au împreună o căsnicie de 13 ani, iar anul acesta și-au reînnoit jurămintele.

Se vorbește de multă vreme că relația lor ar sta pe un butoi cu pulbere, însă Anamaria Prodan a încercat în nenumărate rânduri să aplaneze conflictul și să susțină că au o familie împlinită.

Acum, fosta soție a lui Reghe, Mariana Pfeiffer, vorbește pentru prima dată despre divorțul fostului soț de Anamaria Prodan.

„Eu am o căsnicie fericită și nu țin partea cuiva. Nici lui Laurențiu, nimănui. Dacă el a hotărât ca restul vieții să și-l petreacă alături de altcineva, este numai decizia lui și nu are nimeni dreptul de a-i cere să și-o schimbe. Nici măcar Luca, fiul meu și al lui Laurențiu, nu are dreptul să-l judece pentru o asemenea hotărâre. Luca trebuie să-l respecte, fiindcă este tatăl lui, și să-l accepte alături de persoana lângă care Laurențiu este fericit”, a declarat Mariana Pfeiffer la CanCan.

Fosta soție a lui laurențiu Reghecampf: Parcă totul este tras la indigo

Mariana Pfeiffer spune că tot ce se întâmplă i se pare tras la indigo, iar situația pe care cei doi o trăiesc în prezent, este exact ceea ce a trăit și ea.

„Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă.

Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni. L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer.



Laurențiu Reghecampf a declarat că nu este o persoană conflictuală, motiv pentru care vrea să încheie tot scandalul iscat în jurul numelui său și al soției sale, de care este pregătit să divorțeze.

Însă, de partea cealaltă nu este la fel. Anamaria Prodan susține că nu este vorba de niciun divorț, ba mai mult Reghecampf nu ar fi în tare să se afișeze lângă femei pe care impresara le consideră sub nivelul său.

