Anamaria Prodan, primele declarații după zvonurile că ar divorța de Laurențiu Reghecampf: „Familia noastră e mult prea puternică”

După ce în presă au apărut zvonuri potrivit cărora Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf ar divorța, impresara a venit cu lămuriri la Antena Stars. „Eu, Anamaria Prodan nu divorțez”, a spus vedeta, susținând că zvonurile au venit ca urmare a unicității familiei lor, care deranjează diverse persoane.

Anamaria Prodan a specificat că pentru ea familia e cea mai importantă, iar despre Laurențiu Reghecapf, care se află în Dubai, a precizat: „Eu nu am bărbat de lăsat”.

Anamaria Prodan, despre Laurențiu Reghecampf: „Ți se pare că eu am bărbat de lăsat?”

„Măi, eu am un bărbat prea smecher, care mă ține așa în mână îmi face toate poftele, ce visez noaptea bărbatul meu îmi dă ziua. Ți se pare că eu am bărbat de lăsat, eu am cel mai șmecher bărbat din Europa, din lume, nu din România. Am vrut să-i fac surpriză de 15 ani, am stabilit tot, am avut un prieten care nu avea ce să caute pe listă, dar întâmplarea a făcut că a scăpat pe listă și ne-a dat în primire și soțul a venit cu o zi înainte acasă și ne-a strigat planurile, n-am mai putut face cu aeroportul...i-am explicat că am vrut să fie surpriză, n-a mai fost, asta este, din punctul meu de vedere totul e perfect.”, a spus Anamaria Prodan pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Anamaria Prodan susține că ea și Laurențiu Reghecampf formează un cuplu unic în lume:

„La noi în familie toată lumea se iubește ca pe Dumnezeu. Noi suntem un cuplu unic în lume, manager și antrenor, toți la nivel internațional amândoi la nr 1, într-o țară în care familiile noastre sunt foarte puternice, copiii noștri sunt incredibili, noi am creat un imperiu, normal fiind doi copii fără să ne ajute nimeni, e normal că 15 ani zi și noapte i-am dernajat pe toți papagalii ăștia care vorbesc”, a spus Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a conchis că ea nu divorțează:

„În momentul ăsta eu, Anamaria Prodan și familia mea suntem mult prea puternici să facem jocurile oricui. Eu așa m-am născut, într-o familie de vedete. Și dacă familia asta divorțează, tot împreună o să stăm, tot împreună o să fim și tot o să le dăm peste nas tuturor. Eu, Anamaria Prodan, nu divorțez”, a conchis Anamaria Prodan.

Zvonurile despre divorț au venit la scurt timp după ce Anamaria Prodan și Laurnețiu Reghecampf și-au reînnoit jurămintele la biserică.

„15 ani de iubire fără margini , 15 ani de respect , 15 ani de fericire si împlinire mi ai adus tu soțul meu se vis ! Te iubesc fără limita ! Cuvintele nu pot exprima dragostea ce ți o port. Iubirea necondiționată pe care o simt fata de tine… nu are limita !Nu exista ceva mai frumos decât tine …ești iubirea vieții mele! .Nici viata nu este peste tine … ești mai frumos decat un răsărit de soare, ești mai frumos decat un vis frumos ....Îi mulțumesc lui Dumnezeu ca mi te a adus in viața”, a declarat Anamaria Prodan, în ziua în care a împlinit 15 ani de căsnicie.

