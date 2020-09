Mesajul postat de Kira Hagi pe Instagram. Fiica lui Gică Hagi a emoționat cu rugămintea ei

Sunt atat de fericita ca pot (in sfarsit!!!) sa anunt ca arta isi face din nou aparitia timid, dar sigur, pe marea si tumultoasa scena a vietii! 😆💕 Se redeschid teatrele! 🎭 Cu ocazia aceasta, dupa 15 octombrie, va invitam la #TeatrulNottara sa ne (re)vedeti pe mine si pe @jonathanalexandru in piesa Martha si George! 🎟 Va rog, va rog, veniti la spectacole! Artistii, actorii, regizorii, scenografii, echipele tehnice, fara de care spectacolele nu ar avea loc - toti avem nevoie de incurajarea si de sustinerea celor pasionati de arta, pentru a putea depasi momentele acestea in care ne simtim ai nimanui. Nu uitati ca ceea ce ramane in urma noastra este arta si contributia la umanitate. 🙏❤️ Adaugati in ritualurile vietii voastre o vizita la teatru pe saptamana si va promit ca veti scapa de 40 de kilograme de stres! Protocoalele teatrelor sunt ultra stricte, cu distantare si cu masti, sunt sigura ca o sa fie bine! P.S. Datele exacte ale reprezentatiilor vor fi anuntate pe siteul @teatrulnottara . . . #teatrulnottara #marthasigeorge #printesabibescu #marthabibescu #georgevalentinbibescu #filipristovski #eugeniastoian #jonathanaleaxandru #raducoolcat #ileanaraducanu #kirahagi #theatre #istorie #arta #romania #teatru #lovestory

