Mihai Petre a împlinit 45 de ani. Ce urare superbă i-a făcut Elwira Petre, la ceas aniversar. Imagini de arhivă cu cei doi

Mihai Petre a împlinit 45 de ani, iar, cu această ocazie, soția sa, Elwira Petre, i-a transmis o urare de-a dreptul deosebită, alături de câteva imagini rare din arhiva de familie.

Mihai și Elwira Petre formează unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt căsătoriți de 16 ani, devenind, între timp, și părinții a două fetițe superbe, Catinca și Ariana, care le seamănă leit.

Astăzi este o zi specială în familia Petre! Dansatorul, instructorul și omul de televiziune împlinește frumoasa vârstă de 45 de ani. Cu această ocazie, Elwira Petre i-a făcut o urare specială „bărbatului vieții ei”, postând mai multe fotografii din tinerețe cu ei.

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut prin intermediul dansului și tot acesta i-a ținut aproape. Ei împărtășesc aceeași pasiune și și-au dedicat întreaga viață acesteia, dar și familiei pe care o au împreună.

La împlinirea vârstei de 45 de ani, Mihai Petre a simțit din plin iubirea și aprecierea soției sale. Elwira Petre i-a făcut o urare inedită soțului ei, prin care a dorit să marcheze că, în ciuda trecerii timpului, iubirea pe care și-o poartă a rămas aceeași.

„Mă uit pe poze vechi și nu-mi vine să cred cum galopează timpul. Și noi tot împreună. La mulți ani, bărbatul vieții mele!”, a scris Elwira Petre în dreptul imaginilor de colecție.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira Petre

Mihai Petre a dezvăluit recent cum și-a cunoscut soția.

„Nu am văzut-o (n.r. pe soția lui, Elwira) la un concurs de dans, am fost să fac o probă cu ea. (…) Nu aveam partener niciunul dintre noi și printr-un prieten comun am aflat că în Polonia exista o fată foarte talentată, care e fix în situația mea și că ar trebui să ne întâlnim să dăm o probă și ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. (…) La început a fost o relație profesională. (…) Nu a fost dragoste la prima vedere, ba chiar la început ne cam ciondăneam.”, a mărturisit Mihai Petre la Antena Stars, citat de Spynews.

Elwira și Mihai, despre cele mai frumoase aminitiri împreună

Elwira Petre a povestit, la un moment dat, care a fost cea mai frumoasă amintire de la nunta ei cu Mihai Petre.

„Cea mai frumoasă amintire de la nuntă este cea în care au aterizat avionul cu musafirii și toată familia mea din Polonia. Ocupau aproape jumătate de avion! Am avut alături prietenii, familia, verișorii, inclusiv pe bunica mea, care a și dansat cu Horia Brenciu în seara respectivă! A fost un moment extraordinar de frumos. Am avut și câteva obiceiuri din Polonia pe care le-am integrat și în nunta noastră. Am trăit și momente emoționante, pentru că tatăl lui Mihai decedase cu ceva timp în urmă, iar noi am avut o proiecție cu multe poze de familie. Cel mai mult ne-am bucurat de oamenii care ne-au fost alături. Chiar ne-am distrat la nuntă!”, a spus frumoasa soție a lui Mihai Petre, notează Elle.ro.

Se pare că există câteva ingrediente pentru care relația lor funcționează de atât de mult timp. Nu există gelozie, iar comunicarea fermă îi ajută să spună lucrurilor pe nume.

„Cred că ne declarăm cumva iubire zilnic, prin lucrurile mici. Nu există momente în care zicem: <<Hai să ne așezăm la masă și să ne spunem poezii!>>. S-a întâmplat așa în Asia, pentru că s-a adunat foarte mult dor, dor de fete, dor de casă, dor de familie, de viața obișnuită, de zi cu zi. Cred că fiecare când este în Asia și simte acest dor, simte o mare ușurare în momentul în care pune totul pe hârtie și cumva le exteriorizează puțin. Gelozie nu pot să zic că a existat. Ținem foarte tare unul la celălalt și cred că asta ne-a dat un soi de siguranță în relație. Suntem și cinstiți. Știe toată lumea că Mihai nu face <<sugar coating>>. El este foarte direct. Cred că asta ne-a ajutat puțin în relație, pentru că tot ce ai pe suflet spui.”, a mai spus Elwira, potrivit sursei citate anterior.