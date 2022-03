Miley Cyrus a trecut prin spaima vieții ei după ce aeronava în care se afla a fost lovită de fulger. Ce s-a întâmplat

Miley Cyrus, cântăreața în vârstă de 29 ani, și-a văzut moartea cu ochii atunci când avionul ei personal a fost lovit de fulger după ce decolase.

După ce a trecut prin momente dificile, Miley și-a anunțat fanii că e în siguranță acum. Zborul ei era din Paraguay și a pornit alături de echipajul ei marți seara, dar din cauza vremii nefavorabile, a fost nevoie de o aterizare forțată.

“Încerc să nu fiu dramatică, dar aproape am murit. Tocmai am aterizat, nici măcar nu știu unde suntem, cam la 200 mile de locul unde trebuia de fapt să aterizăm, din cauza fulgerului care a atins aeronava”, a povestit Miley Cyrus ulterior, după ce s-a calmat și a respirat ușurată că a reușit să depășească momentele dificile, potrivit Daily Mail.

Miley Cyrus a postat un video pe contul ei de Instagram, iar cei care se aflau alături de ea la bordul aeronavei au respirat ușurați după aterizarea forțată.

Brandi Cyrus, sora lui Miley Cyrus, care se afla și ea la bordul aeronavei, a împărtășit cu fanii ei incidentul terifiant.

Miley Cyrus și echipajul său au fost prinși într-o furtună în timp ce călătoreau din Bogota, Columbia, spre capitala Paraguaiului. Acolo ea avea programat un festival, dar a trebuit să își anuleze spectacolul din cauza întâmplării nefericite.

În timpul furtunii, cântăreața a apucat să filmeze pe ferestra avionului fulgerul care lovise una dintre aripi.

To my fans and everyone worried after hearing about my flight to Asunción. Our plane was caught in a major unexpected storm and struck by lighting. My crew , band , friends and family who were all traveling with me are safe after an emergency landing. pic.twitter.com/NhKrospppN