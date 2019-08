Și-a părăsit soțul și a fost fotografiată sărutându-se cu o femeie! Miley Cyrus, în ipostaze incendiare cu o bombă sexi! I-a frânt inima lui Liam Hemsworth! Foto

Miley Cyrus l-a părăsit pe soțul ei, actorul Liam Hemsworth, la mai puţin de un an de la căsătorie, și a fost fotografiată, la scurt timp, în ipostaze incendiare alături de o altă femeie, într-o vacanță la Lacul Como din Italia.

„Nu poate înțelege nimeni cum este să ți se întâmple așa ceva. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a spus Liam Hemsworth pentru Daily Mail Australia, după ce a fost întrebat despre despărțirea de Miley Cyrus. Surse apropiate lui au declarat că actorul are inima frântă.

Și artista a comentat despre despărțirea ei de Liam Hemsworth, pe Instagram.

„La fel ca în cazul muntelui pe care stau acum, care cândva a fost sub apă, conectat cu Africa, schimbarea este inevitabilă”, a scris Miley Cyrus.

Între cele două vedete ar exista diferențe considerabile. El își dorește o familie obișnuită, cu copii, iar ea își dorește să se distreze, mărturisind că este atrasă atât de bărbați, cât și de femei.

„Liam şi Miley au convenit să se despartă în acest moment. Ei s-au hotărât că în acest fel se pot concentra cel mai bine fiecare asupra propriei persoane şi cariere. Vor rămâne părinţii dedicaţi ai animalelor pe care le deţin împreună. Vă rugăm să le respectaţi intimitatea”, a transmis un reprezentant al cântăreţei.

La scurt timp după despărțire, Miley Cyrus, în vârstă de 26 de ani, a fost fotografiată sărutându-se, la Lacul Como, cu Kaitlynn Carter, în vârstă de 30 de ani, fosta parteneră a lui Brody Jenner, starul din „The Hills”.

Miley Cyrus şi-a început relaţia cu Liam Hemsworth în 2009, după ce s-au cunoscut pe platourile de filmare pentru "Ultimul cântec/ Last Song". Cei doi s-au logodit în anul 2012, înainte de a se despărţi, un an mai târziu. După doi ani s-au împăcat. S-au căsătorit în decembrie 2018.

Destiny Hope Cyrus, născută pe 23 noiembrie 1992, în Franklin, Tennessee, este actriţă, cântăreaţă şi compozitoare care a devenit cunoscută pentru personajul Miley Stewart, pe care l-a interpretat în serialul de televiziune Disney Channel "Hannah Montana". Artista a jucat în serial alături de tatăl ei, cântăreţul Billy Ray Cyrus.

Miley Cyrus a jucat în filme precum "Peştele cel mare/ Big Fish" (2003), "Bolt" (2008), "Hannah Montana/ Hannah Montana: The Movie" (2009), "Ultimul cântec/ The Last Song" (2010), "Sub acoperire/ So Undercover" (2011), "LOL" (2012), "Înainte de Crăciun/ The Night Before" (2015) şi "A Very Murray Christmas" (2015).

Artista a lansat albumele "Meet Miley Cyrus" (2007), "Breakout" (2008), "Can't Be Tamed" (2010), "Bangerz" (2013) şi "Miley Cyrus & Her Dead Petz" (2015) şi "Younger Now" (2017).

Liam Hemsworth a debutat în televiziune, cu un rol în serialul "Neighbours". El a devenit cunoscut jucând în lungmetrajele "Triunghiul", "Numere fatale" şi "Jocurile foamei/ The Hunger Games".