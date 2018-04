Face furori printre celebritățile de la Hollywood! Milionarii lumii mănâncă în restaurantul celui mai tare bucătar. Demonstrație de excepție cu doar câteva ingrediente

Ei sunt milionarii care mănâncă din mâna celui mai tare bucătar! Bucătarul și proprietarul lanțului de restaurante Nusr-et, Nusret Gökçe, a devenit un adevărat fenomen pe internet, după ce a postat un clip în care adaugă sare pe o friptură.

Clipul urcat pe contul său de Instagram a strâns peste 9 milioane de vizualizari în doar trei săptămâni, iar internetul l-a poreclit ,,Salt Bae”.

,,Sunt fiul unui miner. Tatăl și mama mea au fost analfabeți. Eu nu am putut să merg la școală din cauza sărăciei, a dificultăților financiare. Am început să muncesc, mai întâi, ca ajutor de măcelar, aveam doar 14 ani. Așa am căpătat pasiunea pentru carne", a povestit el.

Gokce a mai povestit și cum a ajuns la mișcarea care i-a adus celebritatea.

,,Mișcarea aceea mi-a venit ca un reflex, nu am făcut-o pentru show. Pur și simplu, s-a întâmplat, iar oamenilor le-a placut. E ca și cum, atunci când termini o operă, mai aplici o semnătură", a mai declarat faimosul bucătar.