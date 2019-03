Mirela de la ”Insula Iubirii” abia își mai amintește de Ionuț Gojman: ”Am fost cerută de soție în Cuba”

Mirela de la ”Insula Iubirii”, prima apariței la TV după ce a făcut marele anunț. ”Am fost cerută de soție în Cuba”, a declarat aceasta.

"Îmi doream să ajung la scufundări şi într-o zi mi-a zis să mergem. Atunci, el avea totul plănuit. Şampanie, fotograf. În ziua respectivă am zis să stăm la piscină, dar el era pregătit. Eu cum sunt mai nebunatică, m-am îndepărtat de barcă şi de grup şi el îmi făcea semn să vin spre barcă. La un moment dat, am zis să mă duc. Nu mi-am dat seama de nimic. Totul era băgat într-un sac, împachetat. Nu mi-am dat seama. Inelul era legat cu o aţă de pescuit. Am văzut inelul şi a zis Vrei să fii soţia mea? Am spus "Da", după care, în mintea mea a circulat o idee că e de jucărie şi face o glumă. Eu îmi doream să fie adevărat. Văd că lumea filmează, totul e pe bune. Oau! Nu cred!", a povestit Mirela de la "Insula Iubirii" în platoul emisiunii "Agenţia VIP" de la Antena Stars.